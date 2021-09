Joshua : “Je combattrai Fury, avec ou sans ceintures”

L’ancien champion du monde Anthony Josué a fait une déclaration après le match dans laquelle il reconnaît la juste victoire d’Usyk et parle de son avenir.

« Bravo du gagnant. Nous visiterons à nouveau. Ce fut une belle expérience sur le ring. Je n’ai rien vu depuis le neuvième tour. C’est la première fois que mes yeux se ferment dans un combat. Je ne voyais rien et ne voyais que d’un seul œil. Usyk a un bon rythme, mais prend toujours des coups. Ils l’ont beaucoup frappé et dans le match revanche, nous apprendrons à le frapper davantage ».

«Je n’ai jamais tendance à regarder l’adversaire. J’ai juste tendance à me regarder et à réaliser où je me suis trompé. Je vais juste me revoir et corriger mes erreurs. Je suis prêt à reprendre l’entraînement.

«Je combattrai Tyson Fury, Wilder, peu importe, sans les ceintures. Les ceintures sont amusantes, c’est génial, c’est un héritage, mais avec ou sans les ceintures, je combattrai n’importe qui. »