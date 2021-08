Joshua Kimmich des négociations « en solo » avec le Bayern Munich pour déclencher une nouvelle tendance ?

L’annonce très attendue de la prolongation du contrat de Joshua Kimmich au Bayern Munich a été officialisée la semaine dernière, avec un nouvel accord en place pour le garder au club jusqu’en 2025. Les rapports suggèrent que Leon Goretzka devrait bientôt emboîter le pas, mais l’annonce de Kimmich était un souffle d’air frais après ce qui a déjà été un long été de négociations contractuelles pour une poignée de joueurs clés de la liste du Bayern.

Selon un nouveau rapport d’Abendzeitung, il a même été révélé que Kimmich a négocié son nouvel accord sans la présence d’un agent. Au lieu de cela, il a travaillé individuellement avec Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn et le reste du front office du club pour parvenir à un accord final sur un nouvel accord.

De plus, il a déclaré que Julian Nagelsmann avait joué un rôle important dans sa décision de signer le nouvel accord. « Signer un entraîneur pour cinq ans était un signe très clair. Nous sommes tous convaincus de l’entraîneur », a-t-il déclaré. Faire venir un nouveau manager peut toujours être un obstacle potentiel à la négociation de nouveaux contrats, mais il est clair que Nagelsmann a clairement exposé sa vision de Kimmich dans les saisons à venir au point où le numéro 6 du Bayern voudrait rester au moins quatre ans.

Au cœur du milieu de terrain du Bayern, Kimmich était sans doute le plus haut sur la liste des priorités aux côtés de Goretzka en termes d’obtention d’un nouvel accord. Le contrat actuel de Goretzka devrait expirer l’été prochain et Kimmich a souligné son désir de voir son partenaire de milieu de terrain obtenir un nouveau contrat sur toute la ligne. «Notre objectif est de garder l’équipe ensemble comme ça. J’aimerais qu’il emboîte le pas et joue au Bayern encore plus longtemps », a-t-il souligné. Du point de vue de la planification et de la constitution de l’équipe, en particulier avec le paysage scandaleux du marché des transferts, la signature d’un nouvel accord par Goretzka suivrait ce que Kahn a qualifié de “signal très important” du club pour le renouvellement du contrat de Kimmich jusqu’en 2025.

Photo de Marco Donato/FC Bayern Munich via .

En tant que produit recherché par le football européen, Kimmich avait toujours l’option de poursuivre les offres d’autres clubs. On peut soutenir que la responsabilité fiscale du Bayern s’écarte de certains des frais de transfert que d’autres grands clubs européens sont en mesure de verser pour recruter les meilleurs talents. Kimmich aurait sûrement pu gagner plus d’argent s’il avait été transféré à l’étranger, mais il ne se soucie pas seulement de l’argent. « L’aspect financier est un facteur important, mais vous pouvez également gagner beaucoup d’argent dans d’autres pays. J’étais aussi attiré par d’autres choses », a-t-il déclaré. « J’ai une équipe avec laquelle je peux tout accomplir, et de nombreux coéquipiers sont devenus de vrais amis. C’est pourquoi j’ai commencé à jouer au football : parce que ça doit être amusant », a-t-il poursuivi.

Malgré l’intérêt d’autres clubs, Kimmich a souligné qu’il pensait toujours que le Bayern était le meilleur endroit pour lui de faire pression pour le titre de la Ligue des champions ainsi que les titres nationaux. À cause de cela, il a dit qu’il n’avait jamais vraiment pensé à aller ailleurs. « Avec le package global, je suis entre de bonnes mains ici. Je n’ai même pas du tout traité avec d’autres clubs », a-t-il souligné.