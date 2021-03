Joshua Kimmich donne un aperçu du match contre la Roumanie et discute de sa position au sein de l’équipe nationale allemande

Joshua Kimmich était l’un des meilleurs joueurs allemands lors de leur victoire 3-0 contre l’Islande lors de leur premier match de qualification pour la Coupe du monde 2022 à Duisburg. Les buts de Leon Goretzka, Kai Havertz et Ilkay Gundogan ont assuré les trois points à Die Mannschaft, les consolidant ainsi à la première place du groupe de qualification J avec une différence de buts de +3. Leur prochain test en qualifications se présentera sous la forme d’un voyage à Bucarest pour affronter la Roumanie, qui a battu la Macédoine du Nord 3-2 lors de leur première qualification.

Lors de la conférence de presse sur le choc de demain contre la Roumanie, Kimmich a présenté un aperçu des adversaires de l’Allemagne et a également discuté de sa position spécifique sur Die Mannschaft (SPOX). Il a souligné l’importance d’essayer de terminer à la première place du groupe J, ce qui signifie qu’ils ne peuvent prendre aucune qualification à la légère. «Puisque seul le premier se qualifie directement, chaque match est important. Les Roumains sont un peu plus forts dans le football que les Islandais. Nous devons donc être sur nos gardes là-bas à tout moment », a-t-il déclaré.

Photo par Martin Rose / .

Joachim Low a joué avec le passage d’un dos quatre à un dos trois fois. Parfois, cela a fonctionné, parfois cela a lamentablement échoué. Dans la victoire 3-0 contre l’Islande, l’Allemagne a commencé avec un quatre arrière d’Emre Can, Antonio Rudiger, Matthias Ginter et Lukas Klostermann, mais Kimmich a admis que, parfois, le jeu de construction en faisait un troisième arrière. «Généralement, il [the formation] dépend toujours de l’adversaire. Dans le jeu, nous avons joué avec un dos à quatre, mais souvent avec un dos à trois. Nous sommes très flexibles à cet égard. L’entraîneur national a également la décision ici », a expliqué Kimmich.

Personnellement, Kimmich a débuté au centre du milieu de terrain aux côtés de Goretzka et Gundogan dans une position similaire qu’il occupe avec le Bayern Munich. Bien sûr, il a chronométré beaucoup de temps pour le Bayern et l’Allemagne en tant qu’arrière droit, mais il a déclaré qu’il serait toujours plus à l’aise de jouer au milieu de terrain. «C’est une discussion qui ne finira jamais. J’en ai parlé à plusieurs reprises. Je me sens le plus à l’aise au milieu de terrain car c’est là que je peux le mieux montrer mes forces. En général, je ne suis pas quelqu’un qui ne veut pas aider l’équipe. La décision finale appartient à l’entraîneur national », a-t-il déclaré.

En plus du retrait de Toni Kroos de l’équipe avant le match contre l’Islande, il a été confirmé que Niklas Sule ne jouera pas de rôle pendant le reste de la trêve internationale pour l’Allemagne en raison d’un problème de blessure mineure. Low a également confirmé que Goretzka avait un problème mineur au mollet, il est donc discutable pour le match de demain contre la Roumanie. Cela pourrait signifier un départ potentiel pour Florian Neuhaus du Borussia Monchengladbach.