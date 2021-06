in

L’Allemagne a fait match nul 2-2 contre la Hongrie pour se qualifier pour les huitièmes de finale des Championnats d’Europe, mais c’était une affaire déconcertante pour la plupart des fans – et les joueurs – de même.

Toujours émotif, la star du Bayern Munich Joshua Kimmich pouvait ressentir la pression de la situation alors que l’Allemagne se bagarrait et se battait pour essayer de gagner au moins un point.

«Bien sûr, vous êtes inquiet un moment quand c’est 2-1 entre-temps. Nous nous sommes rendus brutalement difficile de créer des occasions et nous l’avons fait », a déclaré Kimmich (tel que capturé par Tz). « La Hongrie était compacte et s’en est bien sortie. Nous n’étions pas doués pour trouver une solution, mais nous avons montré un bon moral. En fin de compte, il est seulement important de passer. Ce sera également le cas pour le prochain match et je pense que nous avons de bonnes chances d’y parvenir.

Le prochain match, bien sûr, sera contre l’Angleterre au stade de Wembley – et Kimmich ne peut pas attendre.

« Oui, génial. Il n’y a presque pas de meilleur jeu. Que ce soit en huitièmes de finale est un point discutable. J’espère que nous sommes maintenant arrivés dans le tournoi. Nous avons une marge de progression et nous le montrerons lors du prochain match », a déclaré Kimmich.