Joshua Kimmich du Bayern Munich aborde les aboiements contre Leroy Sane

Après le match nul 1-1 décevant de l’Allemagne contre le Danemark, une histoire a éclaté selon laquelle la star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, était devenue si agitée par l’attitude non engageante de Leroy Sane envers le pressing et la défense qu’il a commencé à crier après Sane sur le terrain.

Kimmich, qui est parfois connu pour un comportement un peu trop zélé, n’a vu aucun problème avec ce qui s’est passé.

« Pour être honnête, je n’ai même pas vu cela comme un différend. C’était une situation pressante où j’avais le sentiment : nous avons maintenant une chance de presser. Leroy a ensuite pris une décision différente », a déclaré Kimmich dans une interview avec SPOX.

Leroy Sane se demandait peut-être pourquoi Joshua Kimmich continuait. Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Le désalignement sur la stratégie n’était rien de majeur pour Kimmich, qui a indiqué que de telles choses se produisent tout le temps.

« En général, de telles situations se produisent très, très souvent sur le terrain. Je pense juste que nous pouvons aller un peu plus loin en matière de communication », a déclaré Kimmich. “Nous sommes beaucoup de gars de différents clubs et jusqu’à la semaine dernière, nous n’avions pas la chance de nous entraîner avec tout le groupe.”

De plus, Kimmich sait que Sane est un joueur doué dont l’Allemagne a besoin pour que l’équipe réussisse.

« De manière générale, Leroy est un joueur très spécial pour nous. Il apporte une qualité incroyable et peut nous porter surtout dans les grands et importants matchs », Kimmich. « Il est également important pour nous que nous travaillions bien et de manière compacte en équipe, et que nous communiquions beaucoup les uns avec les autres. »