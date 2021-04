Joshua Kimmich du Bayern Munich comparé à Cristiano Ronaldo

Interrogé sur le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich, l’ancien entraîneur du RB Leipzig, Achim Beierlorzer, avait une comparaison un peu étrange.

Beierlorzer, qui a brièvement entraîné Kimmich en 2015, a déclaré que Kimmich lui rappelait la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo.

« Un grand joueur est quelqu’un qui est autocritique et non autoritaire », a déclaré Beierlorzer dans une interview avec Goal et SPOX. «Quand je pense à Jo, je dois toujours sourire car malgré tous les succès, il n’a pas changé en tant que personne. Il est toujours le même garçon qui concourait dur à chaque match d’entraînement. Il doit continuer comme ça.

Joshua Kimmich a joué un rôle clé en aidant le Bayern Munich à vaincre le RB Leipzig – et a également obtenu une comparaison avec Cristiano Ronaldo.Photo d’Alexander Hassenstein / .

Kimmich, bien sûr, a joué un rôle clé dans le lancement du seul but du Bayern Munich contre le RB Leipzig en donnant un ballon aérien à Thomas Müller, qui a fait une excellente course et a réduit pour faire une passe à Leon Goretzka. Goretzka a ensuite fermement déposé le ballon dans le but pour aider les Bavarois à remporter une victoire 1-0.

En outre, Beierlorzer a également indiqué que l’auto-motivation de Kimmich et son refus d’accepter quoi que ce soit de moins que la perfection est la raison pour laquelle il est devenu une telle force sur le terrain – et pourquoi la comparaison avec Ronaldo est si appropriée.

Plus précisément, Beierlorzer a déclaré que Kimmich et Ronaldo « sont des modèles car ils ne sont jamais satisfaits d’eux-mêmes et travaillent toujours sur leurs jeux. »