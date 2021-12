Joshua Kimmich du Bayern Munich décide de se faire vacciner contre le COVID-19, tandis que Jamal Musiala est désormais vacciné

Mieux vaut tard que jamais, disent-ils. Joshua Kimmich du Bayern Munich a finalement accepté de se faire vacciner contre le COVID-19.

Selon plusieurs rapports, Kimmich a changé d’avis sur l’obtention du vaccin, dont il avait auparavant des doutes. Tel que raconté à ZDF (et capturé par @iMiaSanMia), Kimmich a été cité en disant: « En général, il m’était difficile de surmonter mes peurs et mes inquiétudes, c’est pourquoi j’ai été indécis pendant si longtemps. » Il a apparemment également exprimé ses regrets de ne pas avoir reçu le jab plus tôt.

Kimmich a dû traverser son propre petit combat avec COVID après être entré en contact avec une autre personne testée positive. Ajoutez cela à la quarantaine obligatoire qu’il a dû endurer en raison de sa non-vaccination, et le milieu de terrain n’a pas joué une seule minute pour le club ou le pays depuis plus d’un mois. Sa dernière apparition remonte au début du mois dernier, lors de la victoire 2-1 du Bayern contre le SC Freiburg.

Bien qu’il ait changé d’avis, cependant, il faudra un certain temps avant que Kimmich puisse se faire vacciner. La Commission permanente de vaccination déclare qu’au moins six mois doivent s’écouler entre le test PCR initial positif et le moment où le vaccin peut être administré. Cela signifie que Kimmich ne pourra pas se faire vacciner avant la fin de la saison.

Kimmich est actuellement hors quarantaine, mais ne pourra pas jouer les deux derniers matchs du Bayern de l’année en raison d’une légère infiltration dans les poumons. Heureusement, il devrait être de retour avec l’équipe à temps pour la seconde moitié de la saison. Le professeur Dr Roland Schmidt, médecin de l’équipe du Bayern, a déclaré à kicker que le cas de Kimmich était plutôt bénin et qu’en l’état actuel des choses, il pourra bientôt reprendre l’entraînement.

Pendant ce temps, Jamal Musiala, qui était également l’un des rares joueurs non vaccinés du Bayern, a reçu sa dose, comme l’a confirmé l’entraîneur Julian Nagelsmann. «Je suis heureux qu’il se soit fait vacciner et que nous n’aurons, espérons-le, plus de problèmes avec cela dans la seconde moitié de la saison. Je le souhaite pour notre société dans son ensemble », a-t-il déclaré.