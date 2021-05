Joshua Kimmich du Bayern Munich donne une bouchée à Robin Gosens de l’Atalanta lors d’un exercice avec l’Allemagne

Selon un rapport de Sport1, Robin Gosens de l’Atalanta a eu un avant-goût de ce que tout joueur du Bayern Munich sait déjà : Joshua Kimmich déteste perdre.

À qui que ce soit.

Partout.

Dans n’importe quel environnement – entraînement, jeu, pistes de skee-ball, Mario Kart, mini-golf, etc.

Lors d’exercices à deux contre deux lors de l’entraînement de l’Allemagne aujourd’hui, Kimmich et Gosens ont fait équipe et le duo n’a pas vraiment bien commencé au départ. Après que Kimmich ait glissé une passe à Gosens, la star d’Atalanta a raté le mini-filet grand ouvert, ce qui a déplu à la star du Bayern Munich :

«Tu essaies de me baiser, hein!?» siffla la star du Bayern. « Nous avons besoin de buts !

Gosens, quant à lui, était mécontent de lui pour le gros raté :

Le manque de cohésion du duo a suffisamment bouleversé Kimmich pour le voir lancer un ballon hors du jeu de colère :

Finalement, cependant, Kimmich s’est claqué et a soutenu Gosens avec quelques encouragements :

Les deux voulaient le succès – et l’ont eu un peu plus tard. “Génial, gamin”, a-t-il crié à Gosens après un but.