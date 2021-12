Joshua Kimmich du Bayern Munich est toujours en contact avec son coéquipier Jamal Musiala

Joshua Kimmich est sans aucun doute un leader du Bayern Munich. Malgré le récent fiasco de COVID-19, il reste un chef de file de cette équipe et est resté actif dans les communications avec l’équipe tout au long de sa quarantaine. Kimmich est resté en contact étroit avec Jamal Musiala en particulier et a commenté ses performances pendant son absence de l’équipe.

Kimmich a envoyé à Musiala un SMS WhatsApp le félicitant pour son excellent match après la victoire sur Mayence. Kimmich parlerait régulièrement avec Musiala et donnerait au jeune de 18 ans des conseils sur la bonne façon d’agir sur le terrain. Musiala a impressionné au milieu de terrain par son intelligence et son esprit défensif en l’absence de Goretzka, Sabitzer et Kimmich.

Musiala a maintenant remporté trois départs consécutifs pour le Bayern, tous venant du poste de milieu de terrain central auquel il s’est assez bien adapté. Musiala continue de faire ses preuves en tant que joueur incroyablement prometteur qui continue de démontrer sa polyvalence. Avec Kimmich comme mentor, Musiala est au bon endroit pour s’épanouir en tant que l’un des talents les plus brillants d’Allemagne.