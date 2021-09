Joshua Kimmich du Bayern Munich n’est pas du genre à prendre beaucoup de temps libre, mais s’est laissé le temps de redémarrer

in

La star du Bayern Munich Joshua Kimmich avait une décision clé à prendre après que l’Allemagne ait été éliminée des Championnats d’Europe : prendre un congé ou continuer à travailler sur son jeu ?

Si vous avez regardé Kimmich jouer au fil des ans, il est facile de prédire comment il a abordé son «temps d’arrêt» cet été. Pourtant, avec une jeune famille, Kimmich s’est rendu compte qu’il avait besoin de faire une pause mentale et s’est autorisé à passer du temps avec ses proches.

“Je ne suis pas du genre à ne pas faire de sport pendant cinq semaines, mais je pourrais me déconnecter mentalement et m’éloigner de l’Euro, que je devais surmonter”, a déclaré Kimmich à FCBayern.com. “C’est plus facile de se concentrer sur les affaires quotidiennes pendant les vacances avec les enfants. Ce ne serait pas juste quand tout continuerait à tourner autour du football. Mais j’étais content de repartir à la fin des cinq semaines.

Même le cyborg du milieu de terrain a besoin de quelques jours de congé de temps en temps.