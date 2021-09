Joshua Kimmich du Bayern Munich parle du match de qualification de l’Allemagne contre le Lichtenstein

Le mandat de Hansi Flick en tant que manager de l’équipe nationale allemande débute cette semaine alors que Die Mannschaft affronte le Liechtenstein lors du premier des trois éliminatoires de la Coupe du monde lors de cette pause internationale. Manuel Neuer et Thomas Muller ont tous deux déjà été exclus du concours en raison de problèmes de blessures mineurs, ce qui signifie que Joshua Kimmich est en lice pour porter le brassard de capitaine pour les débuts de Flick en tant que manager pour l’Allemagne.

Lors de la conférence de presse donnant un aperçu de la rencontre, Kimmich a déclaré que l’attente pour l’Allemagne est une victoire définitive avec une marge considérable et il a déclaré que l’atmosphère au camp d’entraînement jusqu’à présent sous Flick était positive (SPOX). Plus précisément, contre le Liechtenstein, Kimmich a déclaré que l’Allemagne voulait vraiment aller de l’avant et presser haut. «Nous voulons appuyer haut, gagner beaucoup de balles hautes. Nous avons déjà eu quelques sessions vidéo. Ce sera similaire au Bayern. Après avoir gagné le ballon, changez rapidement et jouez droit devant. Les attentes des fans et de nous-mêmes sont très élevées. Vous devez réaliser que nous nous amusons à gagner des matchs », a-t-il expliqué.

Kimmich a également déclaré que l’Allemagne peut faire mieux pour essayer d’utiliser les opportunités de coups de pied arrêtés qui se présentent à elle. Il a rappelé à quel point l’équipe allemande de la Coupe du monde 2014 était forte pour créer des buts à partir de coups de pied arrêtés. «En principe, cela peut rendre un jeu plus facile et gagner. C’est une chose qui est peut-être un peu sous-estimée, surtout avec les meilleures équipes. Peut-être devrions-nous prendre plus de temps ici pour le pratiquer. Comme en 2014, lorsque l’équipe a marqué beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés », a-t-il déclaré.

Alors que l’attente des trois qualifications allemandes est de 9 pts, tous les yeux seront entièrement rivés sur Hansi Flick, car c’est le début d’un nouveau chapitre à Die Mannschaft. Après 14 ans de Joachim Low à la barre, nous aurons un nouveau look d’équipe d’entraîneurs et tout le monde a hâte de voir ce que Flick apportera à la table d’un point de vue tactique. Il a déjà clairement indiqué qu’il souhaitait que le pivot du milieu de terrain de Kimmich et Leon Goretzka soit un point focal et Kimmich a déclaré qu’il s’attend à assumer le rôle de milieu de terrain sous Flick. « En général, j’ai été vu au milieu de terrain ces dernières années. En principe, on ne sait jamais comment cela va se passer car quelqu’un pourrait se blesser. Mais je pense que je serai au milieu », a-t-il déclaré. Il a bien sûr toujours été utilisé à l’arrière en cas de besoin au Bayern Munich à la fois par Flick et Niko Kovac ainsi que par Joachim Low pour l’Allemagne.

Avec le début d’un nouveau chapitre managérial, Kimmich a déclaré que l’ambiance autour du camp était jusqu’à présent très positive. Tout le monde semble être sur la même longueur d’onde et Flick pourra vraiment faire passer ses idées à l’équipe. « Les derniers jours ont été très bons. Maintenant, il est important que l’entraîneur intègre ses idées et ses principes à l’équipe. Le but ultime est que nous nous qualifiions pour la Coupe du monde », a expliqué Kimmich.

Photo de THOMAS KIENZLE/./. via .