Joshua Kimmich du Bayern Munich pense que l’Allemagne devrait pouvoir jouer dans n’importe quelle formation

L’ampleur du match de l’Allemagne contre le Portugal aux Championnats d’Europe n’a pas été perdue pour la star du Bayern Munich Joshua Kimmich.

« Nous voulons vraiment gagner le match. Nous avons la qualité pour cela. Chacun de nous sait ce qui est en jeu demain et ce que sera demain », a déclaré Kimmich, capturé par le site Web de la DFB. « Nous savions que nous devions bien défendre contre la France. Ce sera pareil contre le Portugal. Nous devons donc trouver le bon équilibre entre une performance stable et le risque d’avancer, puis nous jouons à fond sur la victoire comme toujours. En préparation, nous nous sommes principalement concentrés sur notre propre jeu. Nous devons faire beaucoup mieux contre le Portugal. Nous devons nous placer derrière les dernières lignes des Portugais et ensuite ce sera notre travail de montrer contre le Portugal qu’ils ont des faiblesses.

Joshua Kimmich veut juste battre le Portugal. Photo par Alexander Hassenstein/.

L’un des principaux sujets de discussion entourant l’équipe allemande – et Kimmich – a été l’utilisation par Joachim Löw d’un dos trois/arrière cinq contre un dos quatre. Kimmich pense que l’équipe a eu suffisamment de temps pour s’adapter à la tactique et devrait se sentir à l’aise dans n’importe quelle configuration.

« En principe, une ligne de quatre et une ligne de cinq ont certains automatismes qui sont les mêmes, mais aussi des automatismes qui diffèrent. Nous les avons maintenant également entraînés pendant deux semaines et demie », a déclaré Kimmich. «Pour moi, c’est une position complètement différente si je joue dans les quatre derniers en tant qu’arrière droit et que j’ai toujours un homme devant moi ou si je suis plus haut dans les cinq derniers et me tiens sur la ligne du dernier adversaire. La disposition de la pièce est très différente, y compris quand et qui vous attaquez.

De toute évidence, Kimmich aimerait revenir au milieu de terrain central, mais continuera à faire ce qui est le mieux pour l’équipe.

«Au centre, vous avez toujours la possibilité d’intervenir, vous faites partie du jeu à tout moment et vous avez des distances plus courtes avec chaque joueur individuel. Du côté droit, vous êtes plus dépendant de vos coéquipiers et avez parfois le sentiment que le jeu vous dépasse un peu », a déclaré Kimmich. « Si nous pouvons faire entrer les joueurs extérieurs dans le jeu, nous avons bien sûr aussi besoin d’opportunités pour continuer. Les trois attaquants doivent être en bonne position à l’avant, bien occuper le stand et les flancs doivent arriver. Il y a toujours des discussions avec l’entraîneur, mais à la fin, l’entraîneur décide et met en place la façon dont il pense que l’équipe a le plus de succès possible.