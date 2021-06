Joshua Kimmich du Bayern Munich pourrait vouloir revenir au milieu de terrain si l’Allemagne perd contre la France

Selon Sport Bild, la star du Bayern Munich Joshua Kimmich n’était pas vraiment ravie de devoir passer à l’arrière droit pour les Championnats d’Europe, mais était prête à faire tout ce que le manager Joachim Löw pense être le mieux pour l’équipe.

Bien que Kimmich ait fait le pas, il ne semble pas être sûr à 100% que les choses vont réellement fonctionner, car le joueur de 26 ans aurait demandé à Löw de repenser son plan si l’Allemagne tombait face à la France, championne de la Coupe du monde 2018.

Joshua Kimmich veut être dans une position où il peut contrôler le jeu. Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Kimmich, bien sûr, veut jouer en tant que milieu de terrain central car il serait plus sur le ballon et aiderait à dicter le tempo des matchs. Le milieu du parc, cependant, est l’endroit où l’Allemagne a le plus de profondeur avec Toni Kroos, İlkay Gündoğan, Leon Goretzka et Florian Neuhaus, donc utiliser Kimmich pour renforcer un autre domaine de la formation n’est qu’une tactique intelligente dans l’espoir d’obtenir l’équipe top XI tous sur le terrain ensemble.

Kimmich aurait également su que lorsque Hansi Fick prendra les rênes plus tard cet été, il pourra revenir au milieu de terrain central sans aucun problème.