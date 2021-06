Joshua Kimmich du Bayern Munich voit des points positifs dans la défaite de l’Allemagne contre la France

in

La star du Bayern Munich Joshua Kimmich n’était pas satisfaite de la défaite 1-0 de l’Allemagne contre la France, mais le joueur de 26 ans ne pensait pas non plus que c’était la fin du monde.

Kimmich a vu l’équipe progresser contre un excellent adversaire.

“Nous n’étions pas la pire équipe, nous avons dominé le match, puis nous avons pris du retard à cause d’un but très, très malheureux contre nous”, a déclaré Kimmich (tel que capturé par Tz). « Sinon, il y avait relativement peu d’occasions de marquer des deux côtés. Nous n’avons pas pris tous les risques et nous n’avons pas complètement ouvert. Oui, c’est dommage. Un point aurait été mérité.

Joshua Kimmich a eu une journée active pour l’Allemagne. Photo de Matthias Hangst/.

Même avec le sentiment que son équipe aurait dû marquer un point, Kimmich était optimiste quant à l’avenir.

“Nous avons le niveau pour suivre les meilleures équipes ici”, a déclaré Kimmich. “La France est un grand favori et nous devons montrer lors du prochain match que nous sommes également un grand favori.”

La grande question pour les fans allemands est de savoir si l’équipe peut se regrouper et affronter une équipe portugaise difficile, ainsi qu’un match contre l’équipe hongroise. Ce groupe… n’offre pas d’en reste.