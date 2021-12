Joshua Kimmich du Bayern se fera vacciner contre le COVID après une infection

Le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich a déclaré dimanche à la télévision allemande qu’il se ferait vacciner contre le coronavirus après que ses réticences antérieures l’aient amené au premier plan du débat allemand sur l’hésitation à la vaccination.

La décision de Kimmich intervient après qu’il a été testé positif pour le virus le mois dernier. Il a déclaré qu’il avait perdu l’odorat et le goût pendant un certain temps alors qu’il était malade et qu’il ne jouerait pas avant le mois prochain en raison de dépôts d’eau dans ses poumons à la suite de l’infection.

« Dans l’ensemble, il m’a été difficile de gérer mes peurs et mes inquiétudes, et c’est pourquoi je suis resté indécis pendant si longtemps », a déclaré Kimmich à la chaîne de télévision publique ZDF.

Kimmich a déclaré dans une interview télévisée d’après-match en octobre qu’il n’avait pas encore pris de décision quant à sa vaccination et a exprimé des réserves sur les vaccins.

Les commentaires du joueur ont suscité l’inquiétude des experts en santé publique à un moment où le recours aux vaccins en Allemagne avait ralenti et sont devenus un sujet de discussion politique.

Kimmich a déclaré dimanche qu’il espérait auparavant éviter le coronavirus grâce à des mesures telles que la distanciation sociale sans être vacciné, mais qu’il avait pris un rendez-vous pour le vaccin peu de temps avant sa maladie.