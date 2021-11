Joshua Kimmich est-il le joueur le plus indispensable du Bayern Munich ?

Alors qu’il est absent en raison de COVID-19, l’importance de Joshua Kimmich pour le Bayern Munich n’a jamais été aussi claire.

Sport Bild a examiné ce sujet précis et a répertorié les joueurs « les plus indispensables » pour chaque équipe de Bundesliga. Voici la raison pour laquelle Sport Bild pense que Kimmich est plus important que Robert Lewandowski, Thomas Müller ou Manuel Neuer :

Joshua Kimmich (26 ans) est précieux offensivement et défensivement, a eu le plus de contacts avec le ballon dans la ligue jusqu’à présent (101 par match), a couru la troisième plus longue distance, réalise presque tous les standards et a été impliqué dans sept buts (trois buts, quatre aides). Il était absent contre le FCA, et son équipe a rapidement perdu.

Ce n’est pas une mauvaise logique, mais c’est probablement un sujet qui pourrait facilement susciter un débat parmi les fans.

Parmi les autres joueurs répertoriés par Sport Bild figurent Erling Haaland du Borussia Dortmund, Christian Günter du SC Freiburg et Charles Aranguiz du Bayer Leverkusen.

Qui diriez-vous que le joueur le plus indispensable du Bayern Munich est ?