Joshua Kimmich et Leon Goretzka du Bayern Munich font un don à l’UNICEF pour la distribution du vaccin COVID

Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont fait un autre grand pas dans leur travail social au milieu de la pandémie de COVID-19.

Selon Bild, le duo de milieu de terrain Bayern Munich et Allemagne a fait don d’un demi-million d’euros à l’UNICEF, en soutien au Fonds des Nations Unies pour l’enfance, qui soutient les 92 pays les plus pauvres du monde en termes de vaccins pour le compte de COVAX. L’argent servira à la logistique et à la livraison de vaccins pour environ 132 000 personnes.

“La pandémie de corona n’est pas un défi national, mais mondial. En tant que l’un des pays les plus riches du monde, nous, en Allemagne, sommes bien mieux placés dans la lutte contre Corona que bon nombre des pays les plus pauvres grâce à la vaccination gratuite », a déclaré Goretzka. « Joshua et moi avons donc rapidement convenu qu’avec WeKickCorona, nous souhaitons désormais également soutenir le programme mondial de vaccination COVAX. »

Kimmich a ajouté : « Le travail du Children’s Fund est très important, surtout en ce moment. Leon et moi sommes très reconnaissants à tous les partisans de WeKickCorona de pouvoir continuer à soutenir la lutte contre la pandémie de diverses manières. »

Goretzka et Kimmich avaient déjà lancé leur campagne de dons « WeKickCorona » en mars 2020, juste au moment où la pandémie commençait. Maintenant, selon Bild, WeKickCorona a déjà amassé plus de six millions d’euros qui ont été versés à plus de 700 organisations caritatives – banques alimentaires, hôpitaux, refuges pour sans-abri, refuges pour animaux, services de don de sang, etc.

Il est juste réconfortant de voir ces deux joueurs utiliser leur statut social pour sensibiliser et récolter de l’argent pour ceux qui en ont besoin, surtout en ces temps troublés. Alors que les taux de vaccination sont en augmentation dans le monde, de nombreux pays ont encore besoin de vaccins. Le don de Kimmich et Goretzka sera sans aucun doute un atout considérable pour ces pays et, espérons-le, ajoutera un sentiment d’urgence aux efforts déployés pour les aider.