Joshua Kimmich et Leon Goretzka veulent envoyer Hansi Flick un gagnant avec le Bayern Munich

Le Bayern Munich a remporté une victoire dominante 2-0 sur le Bayer Leverkusen, mais une grande partie de la concentration d’après-match était sur l’entraîneur sortant Hansi Flick.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe se sentait et était pressée de performer lors des derniers matches de Flick, le milieu de terrain Joshua Kimmich a déclaré que l’équipe respectait son boss vainqueur du sextuple et était toujours encline à faire des efforts supplémentaires pour le skipper de 56 ans.

Hansi Flick s’est connecté avec mai de ses joueurs, y compris Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Photo de Christof Stache – Piscine / .

“Vous n’êtes pas très motivé, mais il mérite que vous appuyiez sur l’accélérateur tous les jours pour lui, pour l’équipe”, a déclaré Kimmich, qui a marqué le deuxième but de l’équipe (par Tz). «Nous avons eu beaucoup de succès maintenant depuis un an et demi. Même si la saison n’a pas été parfaite, nous pouvons toujours remporter le championnat.

Leon Goretzka était d’accord avec Kimmich.

“Toute la situation avec Hansi nous a motivés encore plus pour les cinq derniers matchs pour parvenir à une fin digne”, a déclaré Goretzka. “Bien sûr, c’est triste parce que nous avons passé un moment spécial ensemble et un esprit d’équipe spécial, mais nous devons l’accepter.”