Joshua Kimmich ne peut pas blâmer David Alaba d’avoir choisi le Real Madrid

La nouvelle a récemment annoncé que David Alaba avait conclu un accord de cinq ans pour rejoindre le Real Madrid cet été après son long mandat au Bayern Munich. On savait depuis longtemps qu’il partirait après cette saison, mais on ne savait tout simplement pas où, exactement, il irait jusqu’à maintenant. L’Autrichien a connu treize saisons bien décorées au FC Bayern et malgré de nombreuses tentatives de négociation du front office du Bayern pour essayer de le faire signer un nouveau contrat, il est temps pour lui de se lancer dans un nouveau défi en Liga.

Son coéquipier Joshua Kimmich est l’un des amis les plus proches d’Alaba dans l’équipe et le milieu de terrain a déclaré qu’il ne pouvait pas contester la décision d’Alaba de quitter le Bayern après tant d’années pour le Real Madrid. Bien sûr, les deux clubs ont eu un peu de rivalité en UEFA Champions League ces dernières années, mais Kimmich n’a toujours pas de rancune pour la décision de ses coéquipiers (Az). «Il a tout gagné ici, tout gagné plusieurs fois. Deux fois le triple, une fois même six titres. Le Real Madrid est définitivement un club digne. Il n’y a pas beaucoup de pas à franchir après le Bayern Munich, mais le Real n’est pas si mal que ça », a déclaré Kimmich à propos de la décision d’Alaba.

Photo de Harry Langer / DeFodi Images via .

Au cours de la saison, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool et Barcelone avaient été liés à Alaba, entre autres, mais le Real Madrid a finalement remporté la course. Le Bayern n’était tout simplement pas disposé à payer le salaire qu’Alaba et ses représentants demandaient dans leurs efforts pour lui faire signer un renouvellement de contrat. Parfois, la tension entre le Bayern et Alaba était palpable. Uli Hoeneß avait qualifié l’agent d’Alaba de «piranha cupide» à un moment donné. Pourtant, Alaba s’est attaché à la tâche et a fait son travail, que ce soit en défense ou au milieu de terrain, étant donné que Hansi Flick l’a utilisé dans plusieurs décisions cette saison par nécessité.

Après la victoire 2-0 du Bayern sur le Bayer Leverkusen, Flick n’a pas voulu commenter la nouvelle qu’Alaba avait conclu un accord de cinq ans avec le Real Madrid. «Il ne m’en a pas encore parlé, donc je ne veux pas encore dire quoi que ce soit à ce sujet. Quand ce sera réglé, David me le dira et je parlerai », a-t-il expliqué.