Joshua Kimmich n’est pas fan du nombre de managers différents que le Bayern Munich a eu au cours des six dernières années

Lors d’une récente conversation avec Florian Plettenberg de Sport1, Joshua Kimmich a déclaré qu’il n’était pas vraiment fan du nombre de managers différents que le Bayern Munich avait eu sur une période relativement courte. Il espère que Julian Nagelsmann sera le manager à long terme du club, rejoignant le RB Leipzig et prenant officiellement en charge le club le 1er juillet, lorsque le contingent de Die Mannshcaft du Bayern ne sera probablement pas encore de retour des Championnats d’Europe.

Plus précisément, Kimmich a souligné les six dernières années au FC Bayern, c’est-à-dire depuis combien de temps il a été dans la première équipe :

❗️Intéressant ce que #Kimmich avait à dire dans notre entretien : “J’ai eu beaucoup d’entraîneurs au cours des 6 dernières années. Mais cela ne devrait pas être l’objectif du #FCBayern. J’espère qu’avec la signature du nouvel entraîneur, c’est maintenant un peu plus à long terme et je peux aller plus loin dans mon développement. @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 5 juin 2021

À ce stade, Kimmich a joué pour Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Niko Kovac et Hansi Flick. Nagelsmann sera le sixième manager différent pour lequel il aura joué au Bayern. Techniquement, il y avait aussi une très courte fenêtre où Willy Sangol était le gardien temporaire après le limogeage d’Ancelotti, mais cela n’a duré qu’un peu plus d’une semaine. Bien sûr, six managers en autant d’années, c’est beaucoup, mais d’autres joueurs de l’équipe du Bayern comme Manuel Neuer, Thomas Muller et les sortants David Alaba, Javi Martinez et Jerome Boateng ont joué pour de nombreux managers différents au cours de leurs longs mandats. au Bayern, mais sur une période beaucoup plus longue.

C’est Guardiola qui a donné à Kimmich sa première chance en équipe première à l’été 2015 lors d’un match DFB-Pokal au premier tour et ses débuts en Bundesliga un peu plus d’un mois plus tard contre le FC Augsburg. Sa première apparition en Ligue des champions est également survenue peu de temps après. Depuis cette saison, Kimmich s’est fermement établi comme l’un des véritables leaders du Bayern et de l’équipe nationale allemande, bien qu’il soit légèrement tombé en disgrâce avec Ancelotti pendant son mandat de manager avant d’être limogé.

Pour le bien de Kimmich et du Bayern, Nagelsmann rester pendant une longue période pourrait être vital, en supposant qu’il soit capable de produire. Cela ne veut pas dire que le Bayern aurait du mal à le licencier si cela se passait bien pire que prévu. Pour une indemnité de transfert record pour un manager d’environ 15 millions d’euros plus les bonus, les attentes sont certes élevées, mais c’est toujours le cas au FC Bayern.