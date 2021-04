Joshua Kimmich ouvre la voie sur la liste des évaluations boursières du Bayern Munich

Selon Transfermarkt, les dernières valeurs de marché des joueurs du Bayern Munich ont été publiées. Jetez un œil à la liste ci-dessous et voyez ce que vous en pensez. Nous avons fourni nos commentaires sous chaque joueur:

Joshua Kimmich: 90,00 millions d’euros

BFW: Cela semble à peu près correct. Kimmich est le joueur le plus complet du Bayern Munich et devrait être le plus précieux compte tenu de ses performances, de sa position et de son âge.

Alphonso Davies: 75,00 millions d’euros

BFW: Jeune, talentueux et avec un monde de potentiel, je pense que sa valeur continuera de monter en flèche dans les années à venir et à mesure que l’économie mondiale s’améliorera.

Leon Goretzka: 70,00 millions d’euros

La valeur de Leon Goretzka est sur une trajectoire ascendante.Photo par Alex Nicodim / NurPhoto via .

BFW: Eh bien, regardez qui c’est … seul le milieu de terrain dont beaucoup n’étaient pas sûrs pourrait le couper au Bayern Munich. Espérons que les Bavarois concluent un nouvel accord avec Goretzka avant que certains clubs aux poches profondes n’arrivent avec des méga-offres.

Serge Gnabry: 70,00 millions d’euros

BFW: Cela semble être à peu près correct pour Gnabry, même si je m’attendrais à ce qu’il continue à augmenter un peu plus.

Leroy Sané: 70,00 millions d’euros

BFW: Cela semble à peu près correct pour Sané à ce stade.

Kingsley Coman: 65,00 millions d’euros

BFW: Je m’attendrais à ce que Coman en rapporte plus dans une année normale, non COVID-19 … cela pourrait être léger même avec le spectre du coronavirus qui menace le football.

Robert Lewandowski: 60,00 millions d’euros

BFW: Il n’y a pas de moyen monétaire de mesurer sa valeur, mais à son âge, 60 millions d’euros seraient un bon moyen pour Lewandowski.

David Alaba: 55,00 millions d’euros

BFW: Honnêtement, 55 millions d’euros sont un peu légers pour un défenseur polyvalent et compétent. Ce n’est pas que ça compte puisqu’il part de toute façon avec un transfert gratuit.

Lucas Hernández: 45,00 millions d’euros

Lucas Hernandez n’a pas joué autant qu’il l’aurait souhaité et sa valeur a chuté – pour l’instant.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

BFW: Ah, l’effet COVID-19 frappe fort ici. D’une valeur de 80 millions d’euros il y a à peine deux ans (enfin, c’est du moins ce que le Bayern Munich a payé pour lui), Hernandez a vu sa valeur presque divisée par deux. Des blessures et un manque de temps de jeu constant feront cela. Néanmoins, nous devrions nous attendre à ce que cela monte en flèche une fois que Hernandez commence à avoir du temps sur le terrain.

Niklas Süle: 37,00 millions d’euros

BFW: Cela semble également un peu léger, même pendant les périodes COVID-19.

Thomas Müller: 35,00 millions d’euros

BFW: Oui, c’est à peu près correct pour un joueur de son âge et de sa position – qui est également sous-évalué sur le plan criminel dans le monde.

Benjamin Pavard: 35,00 millions d’euros

BFW: Cela semble à peu près correct. J’aime Pavard, mais il semble qu’il n’est généralement pas considéré comme quelque chose de trop spécial d’un point de vue mondial.

Jamal Musiala: 24,00 millions d’euros

BFW: Cela semble être un cas où sa valeur potentielle est environ deux fois plus élevée que sa valeur réelle.

Corentin Tolisso: 20,00 millions d’euros

BFW: Ouais … Je ne pense pas que le milieu de terrain français puisse rapporter beaucoup plus que cela étant donné ses antécédents de blessures graves et son incapacité à gagner une place à Munich.

Manuel Neuer: 18,00 millions d’euros

BFW: Même à son âge, cela semble faible. Je veux dire … si vous étiez un prétendant à la Ligue des champions et qu’un gardien de but était votre chaînon manquant pour un titre, vous paieriez probablement 30 millions d’euros pour Neuer, non ?.

Douglas Costa: 12,00 millions d’euros

BFW: Si j’étais un club à la recherche d’une aile vieillissante, qui n’a pas été cohérente depuis des années, je ne paierais rien de plus de 6 à 8 millions d’euros pour Costa.

Marc Roca: 12,00 millions d’euros

BFW: Le Bayern Munich a payé 9 millions d’euros pour Roca l’été dernier, alors il a gagné en valeur en jouant beaucoup moins? Ce n’est pas une mauvaise affaire, je suppose.

Tanguy Nianzou: 11,00 millions d’euros

BFW: Jusqu’à ce que nous voyions plus (d’accord … voir quelque chose), ce nombre semble juste basé sur ce que nous avons dit sur son potentiel.

Jerome Boateng: 10,00 millions d’euros

BFW: Un autre joueur du Bayern Munich qui partira probablement avec un transfert gratuit, j’aurais pensé que Boateng se situerait entre 15 et 18 millions d’euros.

Javi Martínez: 6,50 millions d’euros

BFW: Martinez quittera le Bayern Munich avec un transfert gratuit, mais ce nombre ci-dessus est probablement à peu près aussi élevé que tout autre club l’aurait payé pendant l’ère COVID-19.

Alexander Nübel: 6,50 millions d’euros

Alexander Nübel serait probablement en mesure de récupérer une somme importante sur le marché libre que ce que sa valeur de Transfermarket indique.Photo d’Alexander Hassenstein / .

BFW: Pour un joueur qui est censé être le prochain grand gardien de but de l’Allemagne, cela semble trop bas.

Bouna Sarr: 5,50 millions d’euros

BFW: Le Bayern Munich vient de payer 8 millions d’euros pour Sarr l’été dernier et 5,5 millions d’euros semblent toujours trop élevés.

Tiago Dantas: 4,00 millions d’euros

BFW: Jusqu’à ce que ce gamin montre quelque chose, 4 millions d’euros, c’est trop.

Eric Maxim Choupo-Moting: 3,50 millions d’euros

BFW: Ouais … c’est à peu près juste.

Bright Arrey-Mbi: 1,00 million d’euros

BFW: À ce stade, le chiffre est juste.

Ron-Thorben Hoffmann: 600 000 €

BFW: Hoffmann serait une bonne affaire pour quelqu’un à 600 000 €. Vaut vraiment le détour pour une équipe qui a besoin d’un espoir de gardien de but.