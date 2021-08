L’international allemand Joshua Kimmich a prolongé son contrat de quatre ans. Après avoir rejoint le VFB Stuttgart en 2015, Kimmich a fait 264 apparitions pour l’équipe bavaroise. Il a été une figure clé de l’équipe pendant leur période de domination, qui a vu l’équipe connaître du succès au niveau national et en Europe au cours de la dernière décennie. Les fans du Bayern Munich seront heureux de voir l’un de leurs joueurs les plus réguliers signer un nouveau contrat qui durera jusqu’en 2025.

Joshua Kimmich prolonge son contrat avec le Bayern Munich

Le garçon du Bayern

Kimmich, qui n’a encore que 26 ans, est souvent connu pour jouer avec une maturité en avance sur son âge. En plus de cela, il est un vainqueur en série, ayant remporté la Bundesliga chaque saison depuis la campagne 2015/16. Cela a fait de lui une figure populaire dans l’équipe et a été le fer de lance du succès du Bayern. Le joyau de la couronne étant leur victoire en Ligue des champions en 2020, contre le Paris Saint-Germain.

Dans une interview sur le site du Bayern Munich, Kimmich a déclaré que l’environnement créé au club était l’une des principales raisons pour lesquelles il est resté : « La raison la plus importante de ma prolongation de contrat est que je peux poursuivre ma passion avec joie chaque jour ici à FC Bayern. J’ai une équipe où je peux tout accomplir, et beaucoup de coéquipiers sont devenus de vrais amis.

Stabilité sur et hors du terrain

D’abord arrière droit, Kimmich a su transformer son jeu en milieu de terrain défensif. Dans ce rôle, il a joué un rôle clé dans la transformation de la défense en attaque. Connu pour briser le jeu dans sa propre moitié et nourrir des joueurs plus créatifs. Sa capacité à lire la pièce est quelque chose qui a fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde. Il espère ajouter plus de trophées à son nom cette saison.

Le joueur du Bayern Munich a souvent reçu des distinctions individuelles pour ses performances. Il a remporté le titre de « Défenseur de la saison » de la Ligue des champions en 2019/20, a figuré dans le FIFA World 11 pour la même saison et a été nommé dans la Bundesliga « Équipe de la saison » à quatre reprises. Dans l’interview susmentionnée, il a laissé entendre qu’il était loin d’avoir terminé : « Je ne pense toujours pas être au bout de mon développement et je suis convaincu qu’il y a beaucoup de possible au FC Bayern dans les prochaines années. En plus de cela, ma famille se sent chez elle ici. Munich est devenue une deuxième maison. La combinaison que nous avons ici ne se trouve pas partout dans le monde.

Photo principale

