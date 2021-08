Joshua Kimmich réagit à la défaite 12-0 du Bayern Munich contre le Bremer SV

C’était bel et bien un trafic à sens unique au Weserstadion alors que le Bayern Munich a dépassé Bremer SV 12-0 lors de sa rencontre DFB-Pokal au premier tour qui avait été reprogrammée depuis le début du mois en raison des protocoles de quarantaine des coronavirus pour Bremer SV. Quatre buts d’Eric Maxim-Choupo-Moting, un doublé de Jamal Musisla, un but contre son camp de Jan-Luca Warm de Bremer et des buts de Malik Tillman, Leroy Sane, Michael Cuisance, Bouna Sarr et Corentin Tolisso ont complété le score de Julian. Du côté de Nagelsmann.

Pour ce que ça vaut, Nagelsmann a sans doute aligné un onze de départ beaucoup plus fort que ce qui était prévu pour l’occasion avec l’écart de classe entre le Bayern et le Bremer SV. Joshua Kimmich faisait partie d’une poignée de joueurs du Bayern qui ont également débuté lors de la victoire en Bundesliga le week-end dernier contre le FC Cologne. .

« Nous voulions tout prendre au sérieux, nous avons très bien réussi. J’ai été impressionné que nous ayons marqué autant de buts. C’était bon pour notre rythme. Surtout les joueurs qui ne jouent généralement pas beaucoup ont très bien fait. C’était très important », a déclaré Kimmich aux journalistes après la fin du coup de sifflet à plein temps. Le nouveau bénéficiaire du Bayern d’une prolongation de contrat jusqu’en 2025 a commencé et a marqué un total de 45 minutes avant que Nagelsmann n’effectue une poignée de changements à la mi-temps alors que le Bayern menait 5-0 à la pause.

Maintenant, Nagelsmann a sa première Bundesliga avec le Bayern, sa première pièce d’argenterie (DFL-Supercup) et sa première victoire DFB-Pokal. Tactiquement, nous avons vu des formations et du personnel similaires en dehors des changements qu’il a apportés pour la victoire contre Bremer SV, mais Kimmich a déclaré qu’il faudrait encore un certain temps pour que la touche tactique de Nagelsmann se concrétise vraiment. « En général, il faut un certain temps avant que toutes les idées soient mises en œuvre sur le terrain. Je pense que nous aurons besoin de quelques matchs de plus, mais j’espère que ça s’améliorera à chaque match », a-t-il expliqué.

Kimmich a également été interrogé sur Sane, qui a fait l’objet de sifflets d’une partie des spectateurs à l’Allianz Arena lors de la première moitié de la victoire 3-2 sur Cologne. Ce n’était pas une première mi-temps positive de la part de l’ailier, et il a été remplacé par Musiala à la mi-temps. Une poignée de ses coéquipiers et le personnel du front office du Bayern sont venus à sa défense et ont exprimé leur dégoût pour les railleries à mi-match et Kimmich a réitéré son soutien à l’ailier après la victoire de Bremer. Sane a eu une paire de passes décisives pour accompagner son but contre Bremer. « Il est important que Leroy sache que nous sommes derrière lui. Il est l’un des nôtres, nous savons de quoi il est capable et nous sommes sûrs qu’il le montrera à plusieurs reprises cette saison », a souligné Kimmich.

Enfin, Kimmich a également déclaré que ce n’était vraiment pas une décision difficile pour lui de prolonger son contrat avec le Bayern, et qu’il est désormais pleinement concentré sur la planification et la préparation de l’avenir du club. « Il n’est pas venu beaucoup. Je suis content que la signature soit placée. Maintenant, vous pouvez planifier l’avenir et vous concentrer sur l’ici et maintenant », a-t-il déclaré.