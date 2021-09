Joshua Kimmich veut que le Bayern Munich affronte le PSG, avec Leo Messi cette fois

Dans une longue interview avec le magazine du club 51, la star du Bayern Munich (et possible futur capitaine) Joshua Kimmich a discuté de sa récente prolongation de contrat ainsi que de ses futurs objectifs pour le club. Le principal d’entre eux était ses ambitions en Ligue des champions, dont le joueur de 26 ans a longuement parlé. On dirait qu’après avoir goûté à la gloire une fois, Kimmich a hâte de l’avoir à nouveau.

« J’ai toujours pensé que si tu ne gagnais pas la Ligue des champions, tu échouerais », a déclaré le milieu de terrain. « Avec la génération de Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery et Arjen Robben, les gens disaient aussi qu’ils n’étaient pas complets s’ils ne remportaient pas ce titre.

Les mots de Kimmich trouveront certainement un écho auprès de nombreux fans du Bayern, pour qui la gloire de l’UCL est lentement devenue une obsession. Au cours des sept années entre les triomphes de 2013 et 2020, le Bayern a toujours été terriblement court. Cela étant dit, Kimmich ne semble pas exagérer.

“J’ai appris qu’un jour, avec le recul, je ne ferai pas dépendre ma carrière du seul succès”, a déclaré le joueur. “Ma motivation pour jouer au football n’a jamais été de gagner des titres ou de devenir célèbre, mais de m’amuser. C’est pourquoi j’attendais avec impatience le retour des spectateurs car c’était ce dont je rêvais en fait étant enfant, tout donner dans un stade plein. Je veux rester là à 40 ans et dire que ma carrière était amusante – tous les jours. »

“Bien sûr, un point central est aussi que nous jouons pour la Ligue des champions chaque année ici. C’est mon plus grand objectif de remporter à nouveau ce titre, et je serais malheureux si nous ne gagnions pas la Ligue des champions dans les années à venir. Alors, s’il vous plaît, ne vous méprenez pas sur ma déclaration tout à l’heure. Je ne voulais pas dire que je voulais m’asseoir là et dire que l’essentiel est que je m’amuse. Je suis ambitieux, et c’est toujours plus amusant quand tu gagnes. Ils disent que vous apprenez le plus des défaites, mais alors je préfère perdre les matchs sans importance. »

Kimmich célèbre avec son trophée UCL de 2020. Photo de Michael Regan – UEFA/UEFA via .

Si quelqu’un vous demande ce que signifie Mia San Mia, c’est cette déclaration juste là. La victoire et l’ambition font partie de l’ADN du Bayern, et un joueur comme Josh l’incarne à la pelle. En parlant de ça, vous avez probablement cliqué sur cet article pour découvrir ce qu’il a dit sur le PSG. Eh bien, voilà…

“J’adorerais jouer contre Paris”, a déclaré Kimmich. « C’est l’un des défis les plus beaux et les plus intéressants qui soit. J’ai aimé jouer contre eux ces dernières années, et cela n’a pas changé.

Bien sûr, en ajoutant Leo Messi cet été, le PSG est devenu encore plus redoutable sur le front offensif. Avec un front quatre composé de Neymar, Mbappe, Di Maria et Messi, ainsi que d’Achraf Hakimi et Marco Verratti dans des rôles de soutien, les Parisiens ont construit une véritable super équipe. Cependant, Kimmich n’est pas concerné par la concurrence.

“Je pense que le Bayern peut être fier du fait que ce club fait les choses d’une manière légèrement différente de beaucoup d’autres en Europe”, a déclaré le joueur. « Les fans peuvent s’identifier à ça, et c’est important. Parfois, j’ai l’impression que tout monte en flèche parce que tout le monde regarde beaucoup trop à gauche ou à droite. Je pense que cela a plus de sens lorsque vous prenez soin de vous et trouvez votre propre chemin. Cela vaut pour les clubs comme pour les joueurs.

Ça y est. C’est du pur Mia San Mia. Vous pouvez voir pourquoi Joshua Kimmich n’a pas eu besoin d’un agent pour négocier son nouveau contrat – il est déjà chez lui. En quelques années seulement, il est rapidement devenu l’une des pierres angulaires du club, et pourrait façonner notre avenir pendant des années.