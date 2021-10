Joshua Preece plaide coupable à des accusations de pornographie juvénile

Un homme du Kentucky et ancien shérif adjoint du comté de Bath a plaidé coupable mardi à des accusations fédérales de pornographie juvénile, a annoncé mardi le ministère de la Justice.

Joshua Eugene Preece, 40 ans, admis devant le juge de district américain Karen Caldwell à un chef d’accusation d’incitation d’une victime mineure à se livrer à un comportement sexuellement explicite dans le but de produire de la pornographie juvénile.

Aux termes de l’accord de plaidoyer, le défendeur encourt une peine minimale de 15 ans, mais pas plus de 30 ans, dans une prison fédérale ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ et une éventuelle libération surveillée d’au moins cinq ans qui pourrait durer le reste de sa vie.

L’accord de plaidoyer indique que Preece a répondu à un appel concernant une victime mineure incontrôlable dans sa propre résidence. Membre des forces de l’ordre à l’époque, l’accusé a transporté la mineure dans une partie reculée du comté de Bath où il a certes agressé sexuellement l’enfant, puis lui a demandé plus tard des photos de nu sur Snapchat.

Vétéran de l’application des lois depuis 10 ans, l’accusé n’avait aucun antécédent criminel et possède également une bijouterie à Morehead, dans le Ky.

Selon un ordre de détention, Preece a initialement répondu à une dispute conjugale entre une mère et sa fille en novembre 2018.

« Il a informé les parties qu’elles devaient se séparer pour la nuit et a proposé de conduire la victime mineure 1 au domicile de son amie », indique le dossier. « Au lieu de conduire jusqu’au domicile de l’ami, cependant, la victime mineure 1 a signalé que Preece avait arrêté sa voiture de patrouille dans ou près d’une grange, avait pénétré numériquement son vagin et avait fait toucher son pénis à la victime mineure 1. »

Après avoir obtenu le nom d’utilisateur et les coordonnées de la fille sur Snapchat, il l’a persuadée de lui envoyer des images sexuellement explicites le soir même. Après avoir été réunie le lendemain, la jeune fille a raconté à sa mère ce qui s’était passé et une plainte a été déposée auprès du bureau du procureur du comté de Bath. Un mandat de perquisition a abouti à la saisie du téléphone portable de Preece, où de nombreuses « photographies et conversations sexuellement explicites » ont constitué la base d’un acte d’accusation fédéral d’avril.

L’acte d’accusation lui-même contient peu de détails et consistait essentiellement en une récitation de dix-huit charges qui ont été déposées contre le défendeur.

Dans l’ordre de détention, cependant, les autorités ont également allégué que Preece avait eu diverses conversations avec « sept mineurs autoproclamés que les États-Unis n’ont pas été en mesure d’identifier » âgés de 13 à 17 ans et que l’accusé a essentiellement confirmé chacun des mineurs était mineur avant de continuer à discuter avec eux.

« Les conversations sont devenues ‘sexuelles et coercitives’ », a déterminé le tribunal. « Il a encouragé une femme – qui a déclaré qu’elle avait 14 ans – à envoyer des photos d’elle nue insérant un objet dans son vagin, puis lui a dit : « Je serai en toi plus profondément que ça.

Les autorités ont poursuivi en alléguant que le comportement prédateur de Preece sur Internet avait duré « des mois, voire potentiellement des années » et avait été effectué par l’utilisation « d’au moins deux fausses personnalités – une adolescente et un adolescent », de fausses identités qui ont été utilisées. « pour contraindre ces prétendus mineurs à envoyer des photographies explicites ».

En fin de compte, l’ancien adjoint du shérif s’est vu refuser la mise en liberté provisoire.

Il fait toujours face à une accusation de viol au troisième degré et plus encore devant un tribunal d’État.

L’accusé devrait actuellement être condamné le 1er février 2022.

[images via Rowan County Detention Center unless otherwise stated]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]