Joshua veut changer d’équipe et accepte Tyson Fury comme partenaire d’entraînement

Un mois après sa défaite contre Oleksandr Usyk, Anthony Josué Il a décidé de changer son parcours de boxe. L’Américain Boucliers Ronnie, en l’absence de confirmation officielle, sera le nouvel entraîneur des Britanniques.

Selon Eddie Hearn, le match revanche entre Usyk et Joshua aura lieu en février ou mars 2022, l’ancien champion du monde exécutant la clause de revanche directe qu’il avait dans le contrat pour le premier combat.

Le roi des poids lourds Tyson fureur Il a souligné que si Joshua avait son équipe, il battrait Usyk, se montrant prêt à aider son compatriote.

« Ce serait plus que bienvenu ! Tu peux même t’entraîner avec moi, tu vois ce que je veux dire ? J’ai besoin d’un coach qui l’a vécu, qui l’a respiré, pour que ce soit parfait. Je vais installer une caméra, Eddie Hearn sera là avec des caméras activées fonctionnant sur Facebook et YouTube. Tyson Fury peut venir me regarder m’entraîner à cent pour cent. Le sparring n’est pas un combat, vous êtes donc plus que bienvenus pour venir au gymnase et me donner des conseils et des choses comme ça. De toute façon, je ne vais pas le combattre ensuite, donc il n’a rien à craindre »dit Josué.