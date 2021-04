Joshua vs Fury: Eddie Hearn: “Le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury sera plus grand que les Jeux Olympiques”

Eddie Hearn compare le combat d’Anthony Joshua contre Tyson Fury aux Jeux olympiques.

Le combat tant attendu pour le Titres poids lourds entre Anthony Joshua et Tyson Fury est sur le point d’avoir lieu et date. Promoteur Eddie Hearn a mentionné que l’événement sera l’un des plus importants de l’année et que même, battre les Jeux olympiques.

Lors d’une conférence de presse, Hearn a mentionné Que le combat entre les deux Britanniques paralysera le monde, de quoi mettre la joute d’été à la deuxième place.

«Je sais que les Jeux olympiques sont un grand événement, mais je les vois très différemment. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d’accord avec moi, mais personnellement, je vois cela plus grand que les Jeux olympiques. J’ai l’impression que c’est plus grand que les Jeux olympiques, pour la Grande-Bretagne, car le monde s’arrêtera pour regarder et c’est entre deux Britanniques. “

Bien que les négociations aient duré longtemps, le promoteur a souligné qu’ils ne sont nulle part pour révéler le lieu où il aura lieu car il doit être à un moment qui peut être apprécié dans le monde entier.

“Il est impossible de programmer quelque chose sans entrer en collision avec quelque chose, c’est impossible, nous irons donc à la date qui nous est indiquée. Être aux heures de pointe au Royaume-Uni, au milieu de la nuit à Tokyo. Nous n’avons pas précisé de date exacte, Le 24 juillet est la date approximative, mais il peut fuir début août, mais pas plus tard que cela. Les Jeux olympiques seront un fuseau horaire différent, donc ce n’est pas vraiment dans l’état d’esprit. “

Enfin, il a révélé le nombre de téléspectateurs cela sera compté ce jour-là.

“Il y aura une foule, à l’intérieur, évidemment, jusqu’à 20 000 personnes.”