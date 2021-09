Joshua vs Osyk : Dernier face-à-face intense entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk à la pesée

Anthony Joshua et Oleksandr Usyk passent l’échelle. .

Les les titres poids lourds sont dans l’air et Anthony Josué et Oleksandr Usyk ils ne sont qu’à 12 tours de se faire face en ceintures des organisations de boxe IBF, WBA et WBO. Même si Le combat se déroulera jusqu’à la nuit (heure locale) de ce samedi 25 septembre au stade Tottenham Hotspur, les adversaires ils se sont rencontrés face à face pour la pesée de ce vendredi.

Les Le challenger ukrainien Oleksandr Usyk est retourné à Londres, où il a remporté la médaille d’or en 2012, avec un record parfait de 18 victoires, dont 13 par KO. Usyk a pris la scène avec un regard concentré et le poing levé. Déjà à l’échelle, l’Ukrainien a enregistré son poids le plus élevé jusqu’à présent à 221 livres (100,2 kilogrammes).

Pour défendre votre titre, double champion du monde, l’Anglais Anthony Joshua il était plus détendu à l’arrivée. Derrière lui, ses deux ceintures les accompagnaient au rythme de “Seven Nation Army” des White Stripes. Le chiffre de masse du combattant a donné un total de 240 livres (108,8 kilogrammes).

MESSAGE FINAL DE JOSHUAS @anthonyjoshua dit qu’il livrera une performance à élimination directe contre @usykaa lors de leur collision demain soir au stade Tottenham Hotspur. https://t.co/CwYyaLmvj8 Offre @Betfred Knockdown : https://t.co/2I5xgBJZtD#Boxing#JoshuaUsykpic.twitter.com/hrcICQlOfu ? Boxe Social (@boxing_social) 24 septembre 2021

Les adversaires se sont avancés pour faire face au public : Joshua avec ses poings au niveau de la poitrine et Usyk avec un grand sourire. Quand il s’agit de se retourner et de se regarder dans les yeux, l’Ukrainien a donné un regard froid et était complètement rigide pendant que les Anglais mâchaient quelque chose. Après quelques secondes, le champion leva les poings et ils se serrèrent tous les deux fermement la main.

La grande tension du face-à-face s’est atténuée lorsqu’ils se sont à nouveau présentés au public. Les deux combattants ils ont pointé leur adversaire quand il a fléchi ses muscles sur un ton entre jeu et admiration.

Près de la fin, l’Anglais a pris le micro et a remercié tout le monde de leur présence, en plus de se souvenir de ses origines de combattant à Londres. Joshua a déclaré plus tard qu'”il n’y a pas de plan de match, il suffit de gagner, car vous ne savez jamais ce qui se passera lorsque la cloche sonnera”.

C’est quand? 25 septembre

Où est? Stade Tottenham Hotspur

À quelle heure c’est? 13 h 00 HNE ET 10 h 00 PACIFIQUE

Sur quelles chaînes sera-t-il diffusé ? DAZN pour l’ensemble des États-Unis ; MARCA Claro donnera les détails les plus remarquables du panneau d’affichage.