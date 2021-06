Joshua vs Usyk: Anthony Joshua et Oleksandr Usyk se rencontrent au Tottenham Stadium en septembre

27/06/2021 Le à 18:41 CEST C’est fait. Il existe déjà un candidat unique au titre monde qui, pour le moment, a en sa possession le majorquin Joan Mir (Suzuki). Il n’y a plus de doutes. Il y a eu neuf courses et il y a eu un garçon, français, de Nice, 22 ans, appelé Fabio […] More