Joshua vs Usyk : Anthony Joshua prévient que le combat avec Usyk est le plus difficile depuis son combat contre Klitschko

Anthony Joshua et Oleksandr Usyk se battront pour les titres WBA, IBF et WBO / @ usykaa et @anthonyjoshua

Antoine Joshua et Oleksandr Usyk se battront ce samedi 25 septembre devant 60 000 personnes à TottenhamStade Hotspur dans un combat dans lequel les titres de la WBA, IBF et WBO seront en jeu, dans l’un des combats les plus attendus de l’année.

Le champion en titre a déclaré au Guardian que Ce serait son combat le plus difficile depuis le combat qu’il a eu contre Wladimir Klitschko. en avril 2017, lorsque les Britanniques ont battu les Ukrainiens par KO technique puisqu’au moment de l’interroger, j’ai répondu : “Oui, définitivement”. dit le boxeur en référence à la comparaison avec les deux combats.

“C’est définitivement là-haut. La plus grande menace qu’il m’apporte est probablement le garde gaucher. Il a combattu beaucoup d’hommes orthodoxes et il a l’habitude de voir des gars comme moi tout au long de sa carrière », a répondu Joshua.

“L’avantage physique est une chose, mais cela ne fait pas de l’homme le plus grand du monde le champion des poids lourds. Vous devez être agressif et battre cette confiance envers votre adversaire. Il pourra voir ce que mon esprit, ma lignée et de quoi s’agit-il. d’où je viens ”

“Je me suis entraîné juste pour lui ces trois derniers mois. Mais, lors de mon entraînement pour un gaucher, en fait J’ai appris où mes pieds devraient être et comment contrôler un gaucher. J’ai passé des années à écouter ces gauchers battre des combattants orthodoxes et Je dois inverser la tendance et être un combattant orthodoxe qui frappe un gaucher.”.

N’oublie pas ça Usyk a 18 combats gagnés et zéro défaite, contrairement à Joshua qui a perdu contre Andy Ruiz en 2019, pour regagner le titre des poids lourds six mois plus tard sur le Mexicain, même s’il a l’avantage que l’Ukrainien disputera son troisième combat dans la catégorie à 34 ans.

“Il ne s’agit pas seulement de s’entraîner pour se mettre en forme. Il s’agit de s’entraîner pour s’améliorer, de se mettre dans une position vulnérable et de découvrir qui vous êtes. Quand Eddie Hearn [su promotor] est venu ici, m’a vu m’entraîner et Je n’avais le droit d’utiliser que ma main gauche. J’étais 12 tours avec juste ma main gauche, ce qui est vraiment un défi contre un gaucher. Les sparring partners peuvent faire ce qu’ils veulent, mais je ne peux utiliser que ma main gauche. C’était donc une bonne et profonde pratique. C’est très intéressant [entrenar de esta manera] pourquoi ne peux-tu pas utiliser ta force brute et ta taille« Josué a terminé.