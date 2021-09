Joshua vs Usyk: Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, en direct: Programme et comment regarder à la télévision le combat pour trois titres poids lourds

in

Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk : Quand, où et à quelle heure est le match de boxe. / MARQUE Claro

Quelle fonction le fan de boxe vivra ce week-end à venir lorsqu’il affrontera Anthony Joshua et Oleksandr Usyk pour trois titres mondiaux des poids lourds.

Le chasseur britannique sera à la maison pour garder un record de 24 victoires en 25 combats, dont 22 par la voie du chloroforme et cela vient presque de récupérer les titres contre Andy Ruiz qui l’a battu il y a trois matchs par KO, bien que Joshua est revenu sur le chemin de la victoire en les récupérant contre le Mexicain. pour faire plus tard une défense réussie.

L’Ukrainien, pour sa part, maintient un record enviable de 18 victoires et aucune ne tombe jusqu’à présent, il sera donc un adversaire de taille dans un fonction qui comportera également quatre autres combats pour des titres mondiaux.

Bien qu’il n’y ait pas de chiffre officiel, plusieurs médias britanniques affirment que Joshua gagnera autour 50 millions de livres sterling, dû au fait que 10 millions de livres viendront pour un sac garanti, plus 60 % des revenus des droits de télévision à égalité avec ceux payés par les sponsors.

Grosse différence pour Usyk qui n’aura de profit que pendant presque 15 millions de livres, d’abord pour le Sac net de 3 millions de livres, plus 40 % des droits, couplés à un autre lot monétaire collecté par les parrainages.

C’est quand ? | Anthony Joshua et Oleksandr Usyk Ils auront l’un des matchs les plus importants de cette 2021 lorsque les deux entreront sur le ring pour disputer les titres mondiaux des poids lourds de la World Boxing Association, de la Fédération internationale de boxe et de l’Organisation mondiale de boxe ce Samedi 25 septembre.

Où est-ce? | Les White Hart Lane à Londres, L’Angleterre aura la défense de Joshua qui a failli se battre avec Tyson Fury, Mais après une altercation avec la justice, il a dû trouver un nouveau rival.

Quelle heure est-il? | En raison du fait que le duel se déroulera sur le territoire européen à une heure inhabituelle, la fonction se déroulera à partir de 12h00, heure centrale, 13h00 heure de l’Est et 10h00 heure du Pacifique aux États-Unis, Tandis que pour Pérou, Mexique, Equateur et Colombie l’heure sera à midi.

Bolivie, Paraguay et Venezuela Ils devraient allumer la télévision au 13h00, une heure plus tôt que pour Brésil, Chili, Uruguay et Argentine qu’ils vivront le combat à 14h00. local.

Sur quelles chaînes vont-ils le diffuser ? | Comme c’est la tradition dans MARCA Claro, nous donnerons les détails les plus remarquables du panneau d’affichage qui mettra en vedette Anthony Joshua et Oleksandr Usyk, tandis que la transmission peut être réglée par DAZN dans l’Union américaine et dans toute l’Amérique latine.

Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk | Championnats du monde poids lourds WBA, WBO et IBF.

Lawrence Okolie contre Dilan Prasovic | Titre mondial WBO des cruiserweight.

Callum Smith contre Lénine Castillo | Catégorie : Poids mi-lourd.

Maxim Prodan contre Florian Marku | Titre IBF International des poids wlter.

Christopher Ousley contre Khasan Baysangurov | Titre WBA Intercontinental des poids moyens vacant.

Campbell Hatton contre Sonni Martinez | Catégorie : Léger.

Daniel Lapin contre Pawel Martyniuk | Catégorie : Poids lourd léger