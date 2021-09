Joshua vs Usyk : Eddie Hearn : « Tu dois tirer ton chapeau à Usyk, Joshua avait l’air fatigué »

in

Eddie Hearn se rend à Usyk. .

Après la douloureuse défaite d’Anthony Joshua aux mains d’Oleksandr Usyk, le promoteur du combattant britannique, Eddie Hearn, a donné ses impressions et a parlé de ce qui s’est passé pour que le champion perde ses ceintures

“Je pense qu’il y a plusieurs choses. Vous savez, nous avons parlé de trop réfléchir et de devenir trop technique. J’ai essayé de le faire avec peut-être, vous savez, l’un des meilleurs combattants techniques livre pour livre au monde. Ce soir, Oleksandr Usyk était fantastique. Je ne pense pas que ce soit une excellente performance d’AJ, en regardant en arrière. Mais était-ce là le génie d’Oleksandr Usyk ?”, a déclaré le promoteur de Canelo lvarez.

Mais Hearn a reconnu l’Ukrainien, qui est le nouveau champion des poids lourds : « Vous savez, Joshua avait l’air fatigué alors que le combat continuait. Il semblait qu’il avait un peu perdu de sa puissance. Encore une fois, était-ce de cela dont parlait Tony Bellew, cette fatigue mentale due au travail d’Usyk ? Usyk était plus occupé qu’il ne s’y attendait. Je pensais avoir le plan de match parfait et ce soir, vous savez, il entre dans l’histoire en tant que champion du monde poids lourd unifié. Il faut lui tirer son chapeau. C’est du sport, et le meilleur a gagné ce soir.”