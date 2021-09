Joshua vs Usyk: Julio Csar Chvez et sa prédiction pour le combat Joshua vs Usyk pour les titres des poids lourds

in

JC Chvez est l’une des voix les plus autorisées de la boxe mexicaine et internationale. .

L’univers de la boxe est à l’affût de l’un des matchs les plus attendus de l’année où Anthony Joshua défend trois titres mondiaux contre Oleksandr Usyk sur le territoire britannique et Jules César Chvez, une légende de la boxe mexicaine, ne pouvait être laissé pour compte par analyser le duel des poids lourds le plus attendu de ce 2021.

L’ancien boxeur a évoqué, à travers une vidéo publiée par le média DAZN, les qualités que possèdent les deux boxeurs lorsqu’il s’agit de monter sur le ring.

“Le combat de Joshua et Usyk est un combat attrayant entre deux olympiens, C’est un combat assez difficile, surtout pour Joshua car Usyk est un combattant gaucher extrêmement insaisissable. et courir », a déclaré Julio Csar Chvez.

« Les qualités qu’il a Joshua c’est que c’est un combattant qui frappe fort, un combattant qui sait très bien bouger sur le ring, c’est un bon combattant qui a le bon côté du combat et de la boxe”, a analysé le champion dans trois divisions différentes.

« Les qualités qu’il a Usyk c’est qu’il est un combattant assez insaisissable, gaucher compliqué, difficile que parfois le vélo l’attrape et lui donne pour courir” a poursuivi le commentateur désormais boxeur.

Le combat de 12 rounds prévu au White Hart de Londres pour ce 25 septembre aura 50 millions de livres sterling de gains pour Anthony Joshua chercher à conserver votre dossier de 24 victoires en 25 batailles avec 22 KO, tandis que Oleksandr Usyk gagne environ 15 millions en monnaie britannique pour tenter d’ajouter une victoire à leur 18 gagnés sans chute.

Julio César Chvez a conclu : “Ma prédiction est que c’est un combat à haute tension, c’est un combat de poids lourds, le coup de grâce peut être autour à tout moment. C’est un combat extrêmement attrayant et difficile pour nous deux.”