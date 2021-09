Joshua vs Usyk: Usyk surprend en se déguisant en Joker et “entre dans l’esprit de Joshua”

in

Le combat entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk

La boxe est avant l’un de ses grands rendez-vous. Le combat attendu entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk arrivent au Tottenham Hotspur Stadium de Londres avec trois ceintures de championnat en jeu : celles de la WBA, WBC et WBO, propriété de l’athlète de Watford, de chercher à continuer à se consacrer dans l’Olympe de l’anneau.

Comme dans toutes les grandes confrontations, les heures qui la précèdent se transforment en « grand cirque ». De la pesée aux déclarations précédentes. Cette fois, il s’agit de la conférence de presse précédente. En elle, Oleksandr Usyk est apparu habillé en Joker. Oui, en tant que “mauvais” bien connu du cinéma, un ennemi farouche de Homme chauve-souris et un personnage dont on a beaucoup parlé pour la façon d’être et d’agir réalisée sur grand écran.

Par conséquent, l’Ukrainien est apparu sur la scène dans le costume du méchant bien connu, ce qui a amené l’acteur à un autre niveau. Joaquin Phénix, avec des nuances d’orange et de rouge pour faire face aux questions des médias, et continuer à jouer avec Josué. Une de ces images plus typiques de la pesée ou de l’entrée au combat, mais qui Usyk passer à la veille.

Une autre journée au camp. pic.twitter.com/30klB7CRGp ? Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 23 septembre 2021

Avant cette image, Eddie Hearn, directeur, Matchroom, un promoteur de match, a déclaré à TalkSport qu’Usyk voulait jouer avec la tête de sa tête. “C’est un coquin. Il est venu déguisé en Joker ! Il y a beaucoup de jeux d’esprit de la part Usyk. C’est un gars bizarre, mais il veut faire croire aux gens qu’il est psychanalyste et qu’il peut entrer dans ta tête et jouer avec toi sur le ring”, a-t-il expliqué.

En outre, Entendre Il a souligné qu’ils doivent craindre l’Ukrainien : « Pour être juste, c’est un peu effrayant. Il semble qu’il n’aura aucune pitié. Oui, à aucun moment vous ne pouvez exclure Josué, qui est la grande attraction de la soirée londonienne. “Dans ce genre de nuits, Anthony Josué c’est quelque chose de différent. Ce n’est pas une nuit dans un lieu standard, ça porte l’intensité à un autre niveau », a déclaré le promoteur de la grande nuit de la boxe qui aura lieu au Stade Tottenham Hotspur.