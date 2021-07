Joshua Zirkzee du Bayern Munich a raté un but “à ne pas manquer” contre l’Ajax

in

Joshua Zirkzee s’est lancé dans cette pré-saison avec le Bayern Munich sachant qu’il avait besoin d’impressionner. Il avait besoin d’impressionner non seulement le Bayern, mais il avait besoin d’impressionner d’autres clubs qui pourraient être intéressés par l’achat ou le prêt cet été. L’échec de samedi contre l’Ajax va laisser beaucoup à désirer.

Juste avant la mi-temps contre l’Ajax avec un score égal à un chacun, Zirkzee a bien fait d’embêter Jurrien Timber sur un backpass forçant un revirement juste à l’extérieur de la surface de réparation de l’Ajax. D’une seule touche, l’attaquant néerlandais a dépassé le gardien Remko Pasveer. Un jeu brillant, laissant Zirkzee avec juste un filet ouvert une fois qu’il a couru les trois mètres restants pour rattraper le ballon. Cela, cependant, ne s’est pas produit.

Zirkzee a couru après le ballon, apparemment content d’essayer de le laisser rouler jusqu’au but. Perr Schuurs avait d’autres idées et le défenseur central de l’Ajax a battu Zirkzee jusqu’à ce que le ballon l’ait poussé hors des limites pour un corner. Ce n’est pas le manque de compétence qui a conduit Zirkzee à ne pas marquer son deuxième but de la pré-saison, mais c’était un manque d’effort.

« Je pense et j’espère qu’il aurait été plus sérieux s’il s’agissait d’un match compétitif », a déclaré l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann après le match. « Il a bien fait avant ça. Inutile de lui en parler, il sait lui-même qu’il aurait pu faire mieux.

Bien que ce que dit Nagelsmann soit vrai (nous espérons tous que Zirkzee prendrait un match compétitif plus au sérieux qu’un match amical), Zirkzee lui-même doit prendre ces matchs au sérieux. S’il reste au Bayern cette saison, il est le troisième attaquant du classement des profondeurs, à moins qu’il ne passe la saison complète avec le Bayern II en Regionalliga (ce qui ne devrait pas arriver, pour lui et pour les plus jeunes). Il essaie d’impressionner d’autres clubs en Europe dans l’espoir d’obtenir un autre prêt cette saison ou un transfert complet.

C’est d’autant plus décevant que Zirkzee possède bien joué jusqu’à présent cet été dans les deux matches. Pourtant, tout cela sera oublié, et la seule chose dont on se souviendra est cette miss.