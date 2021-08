Joshua Zirkzee sur le point de rejoindre Anderlecht en prêt du Bayern Munich

Les géants belges d’Anderlecht sont sur le point de conclure un accord de prêt d’une saison avec le Bayern Munich pour Joshua Zirkzee, selon Fabrizio Romano. L’absence de l’attaquant lors du match amical de pré-saison du Bayern avait déclenché des rumeurs sur une sortie potentielle du joueur de 20 ans.

Joshua Zirkzee va rejoindre Anderlecht en prêt

Zirkzee terminera un deuxième sort de prêt en six mois

L’international néerlandais des moins de 21 ans Joshua Zirkzee est sur le point de rejoindre Anderlecht pour une saison longue. L’équipe belge est en pole position pour signer le joueur de 20 ans après avoir dépassé Hellas Verona pour la signature de l’attaquant. Zirkzee avait été l’un des joueurs qui devraient quitter le Bayern Munich pendant cette fenêtre de transfert. Ce sera le deuxième prêt en six mois pour Zirkzee, qui a rejoint Parme en prêt le jour limite du dernier mercato d’hiver.

Zirkzee a rejoint l’académie du Bayern Munich en 2017 en provenance de Feyenoord. Il a obtenu son diplôme dans le système des jeunes bavarois et a fait ses débuts dans l’équipe réserve du Bayern en 2019. Zirkzee a fait ses débuts dans l’équipe senior un an plus tard et faisait partie de l’équipe qui a remporté le deuxième triplé de l’histoire du Bayern Munich.

L’attaquant a connu un début de saison 2020/21 difficile après sa première saison de rêve. Il a eu du mal à obtenir des minutes et n’a fait que quatre apparitions en six mois pour les Bavarois. L’attaquant a été prêté à Parme pour la seconde moitié de la saison dernière.

Zirkzee a fait un bon début de son sort italien et a fait quatre apparitions sur le banc pour les Crociati. Mais l’international néerlandais des moins de 21 ans s’est blessé deux mois après son transfert et a raté le reste de la saison.

Il faisait partie de l’équipe de pré-saison du Bayern Munich, faisant trois apparitions et marquant un but pour les Bavarois.

