Josiah Colt plaide coupable d’être suspendu au balcon du Sénat 10z viral

Un accusé qui a été photographié suspendu au balcon du Sénat américain et assis sur une chaise qu’il supposait être occupée par Nancy Pelosi – c’était vraiment Mike Pence‘s chair – lors du siège du 6 janvier sur le Capitole américain, a plaidé coupable mercredi après-midi à un seul chef d’obstruction. Ce n’est que l’une des nombreuses accusations que les procureurs fédéraux ont initialement déposées contre Josias Colt, 34 ans, qui a été arrêté dans l’Idaho après la violation. Les procureurs ont accepté d’effacer les autres accusations en échange du plaidoyer, et Colt a promis de coopérer aux enquêtes fédérales contre d’autres accusés.

Juge de district principal des États-Unis Thomas F. Hogan, une Ronald Reagan nommé à la magistrature fédérale qui a également siégé à la Cour de surveillance du renseignement étranger, a accepté le plaidoyer au cours d’une audience de près d’une heure qui comprenait une longue récitation des documents de forme juridique habituels qui accompagnent les plaidoyers de culpabilité.

“Vous plaidez coupable parce que vous êtes, en fait, coupable”, a rappelé le juge Hogan à l’accusé tout en examinant le bloc de signature du document d’accord de plaidoyer. “Il est essentiel que vous reconnaissiez votre culpabilité” aux éléments de l’infraction, a déclaré Hogan, si l’accusé souhaite que le tribunal accepte l’accord de plaidoyer.

Après avoir lu les documents d’accusation à Colt et récité les principales allégations factuelles de l’affaire, Colt a ergoté avec un message sur Facebook que les agents fédéraux et les journalistes ont identifié peu de temps après le siège du 6 janvier. Le message a été intégré à une demande de mandat de perquisition fédérale visant Facebook.

Colt a déclaré qu’il “n’était pas au courant” du “post sur Facebook parlant du Boogaloo” – et a ensuite tenté de faire valoir qu’il “avait été sorti de son contexte” par ceux qui ont essayé de l’utiliser contre lui.

“La photo publiée était en fait une blague” – “une blague amusante” avec “deux significations”, a déclaré Colt. “J’avais juste l’impression que tout ce post était une sorte de blague. Sorti de son contexte, cela semble pire qu’il ne l’est en réalité.

“‘Boogaloo’ est un argot pour une insurrection violente ou une guerre civile”, a rapporté Idaho Press le 7 janvier en examinant le message.

“Il y avait un emoji à côté, comme un emoji au visage souriant”, a expliqué Colt au juge – qui, selon certains autres observateurs, a 83 ans.

Les procureurs sont intervenus et ont déclaré que le document d’accusation était suffisant pour établir le cas d’obstruction.

Le juge Hogan a pris soin de s’assurer que Colt voulait vraiment mettre fin à l’affaire avec un plaidoyer – ou s’il voulait combattre davantage les accusations.

Colt a finalement acquiescé.

« Oui, votre honneur », a finalement déclaré l’accusé lorsque le juge lui a demandé s’il souhaitait effectivement plaider coupable.

Le défendeur a été inculpé sur une litanie d’accusations : obstruction ; aide et complicité; entrer et rester dans un bâtiment restreint; conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment restreint ; et entrée violente et conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole. L’accord de plaidoyer a effacé tout sauf le premier chef d’accusation contenu dans un acte d’accusation du 8 janvier.

Hogan a déclaré qu’il était probable que Colt soit condamné à une peine comprise entre 51 et 63 mois de prison – 4,25 à 5,25 ans – même si le chef d’obstruction auquel Colt a reconnu sa culpabilité aurait pu entraîner une peine de 20 ans et une amende de 250 000 $.

Selon l’exposé des faits d’un officier du FBI au dossier :

J’estime qu’entre 14h00 et 16h00 au plus tard, l’accusé, Josiah Colt, est entré dans le Capitole des États-Unis sans autorisation. Il a été photographié suspendu à un balcon et atterrissant sur le sol de la salle du Sénat. Dans une vidéo publiée sur Facebook et largement diffusée sur d’autres plateformes de médias sociaux, le défendeur affirme qu’il a été la première personne à s’asseoir dans le fauteuil du président de la Chambre et qualifie la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de traître. L’accusé semble se tromper car il a également été photographié dans le siège réservé au vice-président, et non au président Pelosi.

L’exposé des faits indique également que Colt a admis son implication dans l’infraction du 6 janvier à une chaîne de télévision de l’Idaho.

“J’aime l’Amérique, j’aime les gens”, a déclaré Colt à KBOI-TV, filiale de Boise CBS, selon des documents judiciaires. « Je n’ai blessé personne et je n’ai causé aucun dommage à la Chambre. J’ai été pris dans le moment et quand j’ai vu la porte de [sic] la Chambre ouverte, j’entrai, sautai et m’assis sur la chaise. J’ai dit ma paix [sic] puis j’ai aidé un gentleman à se mettre en sécurité qui a été blessé puis est parti.

Un parent contacté par le FBI a aidé à identifier Colt, expliquent les documents judiciaires.

Le site Web de KBOI contient d’autres déclarations de Colt qui n’apparaissent pas dans le dossier du tribunal.

Colt a déclaré à la chaîne de télévision qu’il avait averti les “autres manifestants” que la chambre du Sénat était un “lieu sacré et qu’il ne fallait pas faire de dégâts”.

“Certains d’entre eux voulaient saccager l’endroit et voler des trucs”, aurait déclaré Colt, “mais je leur ai dit de ne pas le faire et de tout laisser dedans. [sic] endroit.”

Colt a également déclaré à la chaîne de télévision que son “intention n’était pas de tacher le processus démocratique de notre grand pays” et qu’il voulait “s’excuser sincèrement auprès du peuple américain” – et “implorer son pardon”.

Un rapport présentiel est à venir pour Colt. Les procureurs ont suggéré que la « coopération » continue de Colt dans d’autres affaires justifiait une mise à jour de l’état dans 90 jours plutôt qu’une date de condamnation fixée sur le calendrier. Le juge a qualifié la demande du gouvernement de « à votre avantage » lorsqu’il a suggéré à l’accusé qu’il serait sage qu’il retarde la détermination de la peine.

Plus de cinq cents personnes ont été inculpées dans le cadre de la violation du 6 janvier.

[photo via Win McNamee/Getty Images]

