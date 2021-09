Josie Natori parle de mode, d’art et de son respect pour Kim Kardashian West – WWD

Des classeurs bordent les murs du studio et des bureaux de Josie Natori dans le quartier NoMad de Manhattan. Ils regorgent de tissus brillants et d’échantillons aux couleurs vives provenant de régions éloignées, telles que le Japon, le Maroc, la France, la Turquie et ses Philippines natales. Il y a aussi diverses gravures et figurines en porcelaine et souvenirs en bronze.

La fondatrice et PDG de sa marque homonyme de lingerie de luxe et de vêtements de nuit – une accro du shopping qui se décrit elle-même – utilise un mélange éclectique de textiles et d’autres artefacts de ses voyages à travers le monde comme source d’inspiration dans ses créations, sans parler de sa propre garde-robe. . D’où la robe ajustée en tissu noir brillant et la ceinture ajustée qu’elle porte un après-midi récent.

“Je porte des robes depuis juin”, a déclaré Natori à WWD. « Je m’habille juste pour moi. Je m’en fiche si je ne vais nulle part.

Josie Natori, enfilant ses propres créations, parmi des mannequins portant des pièces de la nouvelle collection de vêtements de détente pour hommes Natori. Photo de courtoisie

“C’est vraiment l’essence de ce que représente Natori”, a-t-elle poursuivi. « Vous n’avez pas besoin d’aller dans un musée ou de voyager pour voir de l’art. Vous n’êtes pas limité à simplement regarder l’art. Vous pouvez le porter ; vous pouvez y vivre. Natori apporte en quelque sorte les merveilles du monde dans la vie de quelqu’un. C’est la philosophie de Natori : donner vie à l’art avec une sensibilité Est-Ouest. Je suis un artiste dans l’âme.

Pièces de la collection de bijoux de Josie Natori. Photo de courtoisie

C’est pourquoi cette année, alors que la société Natori approche de son 45e anniversaire, la créatrice élargit sa vision – et son assortiment – dans plusieurs catégories.

Il y a des maillots de bain, des vêtements de sport, des gommages médicaux, des bijoux et des vêtements pour animaux de compagnie, qui ont tous été lancés ces derniers mois. Les chaussures et les vêtements de détente pour hommes arrivent cet automne. Les sacs à main sont également à l’horizon, bien que la date exacte n’ait pas été confirmée.

En août, la marque Natori a lancé des vêtements pour animaux de compagnie, une collaboration avec K9Wear, un fabricant de vêtements d’extérieur pour chiens basé à New York. Photo de courtoisie

« Chaque entreprise doit continuer à évoluer », a déclaré Natori. « Tout le monde ne veut pas nécessairement juste un pyjama. Et c’est excitant d’avoir cette capacité en tant que marque à se développer dans d’autres catégories. Et le mode de vie de la jeune génération est très différent : comment ils s’entraînent et comment ils vivent et ce qu’ils aiment porter et tout ça. Par exemple, avec les vêtements de sport, nous gagnons une toute nouvelle génération qui ne se soucie pas nécessairement des vêtements de nuit.

“Mais tout ce que nous avons dans le portefeuille, nous l’avons pour une raison, des choses qui sont liées à la sensibilité de la marque”, a-t-elle poursuivi. «Nous sommes très délibérés et nous sommes très prudents. On ne se précipite sur rien. Nous passons énormément de temps à tout ce que nous faisons. Les gens n’ont aucune idée de ce qu’il faut. Ce n’est pas comme si je venais d’acheter quelque chose, que je l’assemblais et que je le produisais. Non. Il y a tellement d’amour et de travail dans tout ce que nous faisons.

Josie Natori Couture automne 2021. Photo de courtoisie

Natori a lancé la marque en 1977, un changement de carrière venant de Wall Street, avec son mari Ken Natori agissant en tant que partenaire silencieux. À l’époque, ce n’était que des vêtements de nuit. Ce n’est que dans les années 90 que la lingerie s’est ajoutée au mélange, suivie du prêt-à-porter.

« J’ai montré — depuis notre salon dans notre appartement — les 23 styles de vêtements de nuit [of the first collection to buyers]”, a déclaré Natori.

Coupure de journal d’un article de la WWD de 1977 sur la créatrice de l’époque, Josie Natori, et sa première collection de vêtements de nuit. Avec l’aimable autorisation de Mariah Hager

« Lorsque nous avons commencé dans l’entreprise, il y a 45 ans, nous avons eu beaucoup de chance d’être si bien reçus », a-t-elle poursuivi. « Quand nous avons commencé, nous n’étions rien. Et il y avait toutes ces marques qui étaient des marques haut de gamme et tout ça et elles ne sont plus là. Je n’ai jamais pris cela pour acquis. Je dis toujours : « Ne dites jamais que vous avez du succès. Vous ne pouvez jamais penser, ‘Oh, je suis tellement génial.’ Parce qu’il y a toujours quelqu’un qui est meilleur. Le moment où vous dites que vous êtes mort.

Vêtements de détente et chaussures Natori de la collection automne 2021. Photo de courtoisie

Aujourd’hui, Natori est disponible dans Nordstrom, Dillard’s, Bloomingdale’s, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman et Saks Fifth Avenue, entre autres, ainsi que dans des magasins spécialisés à travers les États-Unis, expédié dans plus de 15 pays via Natori.com et peut être trouvé chez certains détaillants tiers au Royaume-Uni et en Europe grâce en partie à un partenariat avec Dana-co.

Natori s’est étendu aux maillots de bain en juillet. Photo de courtoisie

Il y a également eu des magasins indépendants le long du chemin, y compris un magasin à Paris qui a ouvert ses portes en 1986 et a duré 12 ans, une boutique à Manille aux Philippines à la fin des années 90 et un magasin dans le quartier NoLIta de New York qui a été ouvert pendant trois années.

Le site Web est le magasin principal de Natori ces jours-ci, bien que la PDG ait déclaré qu’elle n’était pas opposée à l’ouverture de nouveaux emplacements physiques si le moment et les ressources étaient appropriés.

« Les magasins ne vont pas disparaître, autant que les gens disent que les grands magasins sont [going away], bien sûr qu’ils ne le sont pas », a déclaré Natori. « Ils évoluent simplement, changent avec le temps. Il y a peut-être trop de magasins. Il y aura moins de magasins à l’avenir. Mais il y aura toujours des magasins. Les magasins doivent être modifiés et une bien meilleure expérience, car personne n’a le temps de faire du shopping de nos jours.

Natori a ajouté des vêtements de sport à son assortiment cet été. Photo de courtoisie

C’est précisément ce que le designer a déclaré avoir été si difficile ces dernières années, à l’ère d’Internet et des modes de vie de plus en plus rapides, alors que des dizaines de marques numériques apparaissent chaque jour, désireuses de partager. Mais Natori a ajouté que la concurrence est une bonne chose.

“Cela vous oblige à continuer à travailler plus fort”, a-t-elle expliqué. « Et nous le faisons. Il y a tellement de marques qui tentent d’entrer sur le marché. C’est comme ça. Donc, vous devez toujours être sur vos gardes. On sait toujours quoi [the competition] fait. Nous ne les ignorons pas. J’admire certains d’entre eux. J’admire ce que fait Skims de Kim Kardashian West. Mais nous ne pouvons jamais être cela.

“J’espère que nous pourrons rester fidèles à qui nous sommes”, a poursuivi Natori. « Mais c’est difficile, car il n’y a pas autant de fidélisation aujourd’hui, que ce soit avec les magasins ou avec les consommateurs. Vous devez donc continuer à vous battre pour votre espace, vous battre pour votre client. Parce qu’elle a tellement de choix. Tellement de choix. »

Pièces de lingerie de la collection automne 2021 de Natori. Photo de courtoisie

C’est le flair de la marque à la rencontre de l’Est et de l’Ouest qui pourrait être ce qui la maintient à la mode pour la nouvelle génération d’acheteurs.

« C’est quelque chose que nous affichons. Nous ne le cachons pas », a déclaré Natori. « Mon héritage asiatique est, sans aucun doute, le fondement d’un point de différenciation de la marque, en termes de sensibilité. Si vous voulez Americana, ce n’est pas nous.

Pièces de la collection de prêt-à-porter Natori Automne 2021. Photo de courtoisie

Parmi les collections de Natori figurent des bracelets et pendentifs inspirés du bambou en forme de serpents et de dragons, des mules à enfiler en satin, des caftans à imprimé de fleurs, des vêtements de détente minimalistes, des maillots de bain à imprimé léopard et des hauts brodés ressemblant à des kimonos.

“Les gens savent que les imprimés de loin sont Natori”, a expliqué le designer. « Il y a une certaine dose de glamour, de couleur et d’exotisme que la marque apporte à la table, quelle que soit sa catégorie, que ce soit dans les vêtements pour hommes, que ce soit dans les vêtements de nuit. En même temps, l’ajustement et le confort sont quelque chose que je pense être une promesse que nous tenons. Même dans nos accents à la maison, il a cette saveur. C’est un truc Est-Ouest, une combinaison de mes deux vies.

La créatrice de mode Josie Natori dans ses propres créations. Photo de courtoisie

“Je pense que c’est là que nous nous distinguons, en particulier dans les vêtements de sport”, a-t-elle poursuivi. « Il ne s’agit pas seulement d’être athlétique ou sportif. C’est aussi se sentir féminine et glamour. La marque Josie est beaucoup plus heureuse. Ce n’est pas si grave. Les acheteurs reviennent encore et encore, car ils savent que ce qu’ils obtiennent est de qualité et qu’il s’adapte bien et que ce sont des tissus agréables. Je crois qu’aujourd’hui le consommateur est roi et la valeur est importante. Quoi que vous offriez, cela doit valoir le prix.

“Mon objectif est d’être pertinent pour la prochaine génération”, a déclaré Natori. «Nous devons donc continuer à réagir et, espérons-le, à grandir avec le consommateur. Et à la fin de la journée, nous serons là. Nous sommes là pour le long terme. Une marque qui va vivre au-delà de moi, j’espère.