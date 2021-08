Josip Stanisic a connu l’été le plus important de sa carrière pour le Bayern Munich

Certes, avant cette pré-saison pour le Bayern Munich, une grande partie des fans n’auraient pas reconnu le nom de Josip Stanisic. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et le joueur de 21 ans a deux départs compétitifs pour le Bayern à son actif après avoir impressionné lors des matchs amicaux de pré-saison et s’être entraîné sous Julian Nagelsmann. Il est rapidement devenu une option plus que viable alors que Benjamin Pavard est mis à l’écart en raison d’une blessure.

Selon un nouveau rapport de Tz, Stanisic n’a signé un contrat professionnel avec le Bayern qu’à la fin du mois de juin. Même lorsque le camp de pré-saison a commencé, on supposait qu’il continuerait à travailler avec les réserves du Bayern, mais Nagelsmann et son équipe d’entraîneurs voulaient juste le voir avec la première équipe. À l’entraînement, ainsi que lors des matchs amicaux, Stanisic a vraiment impressionné Nagelsmann, plus que Bouna Sarr, qui aurait probablement été le remplaçant de Pavard si le talent de Stanisic n’avait pas été découvert.

Selon le rapport de Tz, c’est le directeur du campus du FC Bayern Jochen Sauer qui a vraiment poussé le Bayern à faire signer un contrat professionnel à Stanisic avec la première équipe. Même Sauer, cependant, ne s’attendait pas à ce que le jeune ait commencé les deux premiers matches de compétition du Bayern contre le Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) et le Borussia Dortmund (DFL-Supercup). D’ailleurs, il ne s’attendait peut-être même pas à ce qu’il fasse aussi bien et semble bien acclimaté si rapidement, en particulier avec les améliorations que la ligne de fond du Bayern a montrées depuis le match nul de Gladbach jusqu’à la victoire sur Dortmund en DFL-Supercup.

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Il a également rapporté qu’au cours de l’été, au lieu de prendre des vacances prolongées, Stanisic travaillait souvent avec son entraîneur personnel pour obtenir des séances d’entraînement supplémentaires avant le début du camp de pré-saison. Il a personnellement payé son entraîneur pour les entraînements supplémentaires, et le travail supplémentaire qu’il a fourni donne des résultats fantastiques. Il fait déjà preuve d’un niveau de maturité rafraîchissant pour Nagelsmann et son équipe d’entraîneurs. Même s’il est jeune et inexpérimenté au plus haut niveau, on peut lui faire confiance pour faire un travail et il conservera probablement sa place dans la première équipe jusqu’à ce que Pavard revienne de sa blessure et soit en pleine forme. “C’est un joueur fiable”, avait déclaré Nagelsmann après le triomphe du Bayern en Supercoupe sur Dortmund.