Josip Stanisic, Armindo Sieb, Torben Rhein et Christopher Scott ont impressionné le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann

Selon un rapport de kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), les jeunes du Bayern Munich Josip Stanisic, Armindo Sieb, Torben Rhein et Christopher Scott ont tous impressionné le nouveau manager Julian Nagelsmann.

Le quatuor a été si bon aux yeux de Nagelsmann que chaque joueur pourrait avoir une chance légitime de concourir pour une place régulière dans l’alignement de la première équipe – en fonction de ce que le club fera, le cas échéant, sur le marché des transferts d’ici le début de la saison.

Sieb et Rhein ont été jusqu’à présent de véritables vedettes dans les deux matchs amicaux, tandis que Stanisic semble juste être très solide et travailleur. Scott a été battu contre le FC Köln le week-end dernier, mais serait l’un des projets spéciaux de Nagelsmann. L’ancien manager du RB Leipzig pense que Scott pourrait potentiellement être un candidat pour jouer en tant qu’arrière droit ou arrière droit et fournir le même type d’impact du flanc qu’Alphonso Davies. Que cela se produise ou non reste à voir.