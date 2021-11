Josman Cordero dit au revoir aux cardinaux par message

Maintenant, le joueur d’Aragua Tigres Josman Cordero envoie un message d’adieu émotionnel aux Lara Cardinals du LVBP.

Il y a quelques jours, les Cardinals ont libéré le joueur Josman Cordero, qui a obtenu un emploi avec les Tigres de Aragua lors de la saison 2021-2022 en cours dans le LVBP.

Cependant, le joueur n’a pas souhaité que sa relation avec les oiseaux rouges aboutisse de manière éphémère, car il souhaitait adresser à l’organisation un message d’adieu émouvant, qu’il a publié via son compte instagram et que je signale ci-dessous :

« A VOUS TOUS, MERCI BEAUCOUP ♥ ️ !

Au baseball il arrive aussi comment dans la vie, il y a des jeux stratégiques qui bien qu’au début ils ne comprennent pas le courant va toujours en votre faveur, ils vous catapultent⚾️🔥

Je dis au revoir à la chemise, mais pas à chaque personne qui m’a soutenu dans ce chapitre de ma vie dans lequel je portais fièrement un cardinal sur ma poitrine

D’ABORD MERCI À DIEU l’auteur de chacune de mes pièces🙏🏻, à ma famille : ma mère, mon père, mon fils, mon grand-père et ma grand-mère qui prend soin de moi du ciel et est le principal protagoniste de chaque participation que j’ai eu au sein du baseball, merci à l’organisation @cardenalesdice de son conseil d’administration à toute l’équipe qui fait une vie active au sein de cette organisation, merci, merci beaucoup, j’ai la satisfaction d’avoir fait l’HISTOIRE avec l’uniforme de ma terre , d’avoir donné le meilleur de moi-même et de ne jamais manquer les opportunités👊🏻

Aux fans MERCI pour chaque moment de joie d’apprécier chaque match et pour cet amour que j’ai ressenti match par match grâce à vous donc, je vous porterai dans mon cœur vous êtes ceux qui donnent vraiment à chaque joueur un sens à nous donner chaque match merci mon peuple

Merci à chacun de mes coéquipiers. NOUS CONTINUONS D’ÉCRIRE L’HISTOIRE DU BASEBALL VENEZUEL️👊🏻!

Tu dois aller sur le terrain et continuer le jeu en faisant ce que tu sais faire🔥

A bientôt🙏🏻

Josmar Cordero – Gotham City👊🏻

Cordero a été l’un des acteurs clés du titre remporté par les Cardinals de Lara lors d’une finale spectaculaire contre les Caraïbes de Anzoátegui lors de la saison 2019-2020 et maintenant, avec sa nouvelle équipe, nous ne pouvons que lui souhaiter la meilleure des chances.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada