Jost Capito « attend beaucoup » de Nicholas Latifi après le renouvellement de Williams

in

Le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a déclaré que c’était une décision “évidente et facile” de conserver Nicholas Latifi la saison prochaine, mais ils ont de grandes attentes à son égard cette saison.

La nouvelle du renouvellement du contrat de Latifi est intervenue en même temps que l’annonce qu’Alex Albon rejoindrait Williams en 2022, pour réunir le duo, qui était coéquipier de Formule 2 avec DAMS en 2018.

Le départ de George Russell aurait demandé qu’Albon soit ramené en F1 et prenne place chez Williams, mais Capito pense qu’il y a encore plus à venir de la voiture sœur avant la fin de la saison.

“Nous attendons toujours beaucoup de Nicky cette année”, a déclaré le directeur de l’équipe à Formula1.com. «Nous voulons qu’il s’améliore et qu’il s’améliore. Si vous voyez les données, c’est un point de vue assez différent de ce qui est vu en public.

« Il a eu de la malchance et des problèmes techniques cette saison où il n’a pas pu briller en qualifications comme il aurait pu le faire, donc il aurait pu être bien meilleur. Nous devons mieux l’accompagner pour qu’il puisse vraiment montrer son vrai talent.

« L’année prochaine, nous voulons qu’il fasse à nouveau un pas en avant. Bien sûr, cela dépend des performances de la voiture l’année prochaine, mais personne ne sait quel sera le niveau de compétition d’une voiture l’année prochaine.

« Nous attendons d’Alex et Nicholas qu’ils développent la voiture. Nous ne nous attendons pas à avoir une voiture de pointe, mais nous voulons être un milieu de terrain soutenu et continu et cela signifie que nous avons besoin d’une vitesse de développement élevée.

“C’est là que je veux vraiment beaucoup de commentaires de Nicky et Alex au cours de la saison.”

Mega heureux pour @WilliamsRacing, @NicholasLatifi et @alex_albon. Super line-up pour 2022, très bien mérité. pic.twitter.com/dHpg4RxvZi – George Russell (@GeorgeRussell63) 8 septembre 2021

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Latifi n’a pas encore qualifié Russell à égalité de machines chez Williams, et le Britannique a généralement eu la mesure de son coéquipier tout au long de leur temps passé ensemble dans l’équipe.

Mais le Canadien a déclaré qu’il se sentait prêt à entrer dans la brèche de Russell et à mener l’équipe vers l’avant la saison prochaine, et son patron pense qu’avoir une «cohérence» dans l’équipe sous la forme de Latifi aura ses avantages.

“Maintenir Nicholas était pour nous une décision très évidente et facile”, a déclaré Capito. “Nicky a eu sa saison de recrue l’année dernière, ce fut une année difficile pour la F1 donc vous pouvez imaginer à quel point c’était difficile pour une recrue avec tous les [Covid-19] restrictions.

« Nous l’avons vu s’améliorer beaucoup cette année. L’année dernière, tout était nouveau pour lui, maintenant il s’améliore beaucoup.

« J’aime aussi avoir une certaine régularité dans l’équipe, et il est la partie cohérente. Nous pouvons nous appuyer sur ce qu’il a accompli jusqu’à présent. Et il peut aider à faire venir Alex.

“Ils se connaissent depuis qu’ils étaient coéquipiers en F2, donc son introduction dans l’équipe avec le soutien de Nicholas sera plus facile qu’elle ne l’aurait été avec d’autres pilotes.”

Verdict PlanetF1