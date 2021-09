Jost Capito catégorique Williams peut à nouveau gagner en F1

Le patron de l’équipe Williams, Jost Capito, est certain qu’ils peuvent redevenir une équipe gagnante en Formule 1.

Anciennement l’une des équipes les plus dominantes de la série, Williams se bat pour revenir d’un creux profond qui les a vus sombrer à l’arrière de la grille.

2021 a été un grand pas en avant pour l’équipe, avec 22 points désormais au tableau grâce à des doubles points consécutifs aux GP de Hongrie et de Belgique, tandis que George Russell en a ajouté deux à Monza.

Il reste cependant un long chemin à parcourir jusqu’à ce que les victoires au mérite soient à nouveau possibles, mais c’est un objectif que l’équipe s’est fixé et que Capito est très confiant d’atteindre.

“Je crois absolument que nous le pouvons”, a déclaré Capito lorsque AutoCar lui a demandé si Williams pouvait à nouveau gagner.

«Je n’accepterais jamais un travail comme celui-ci à moins d’y croire. C’est pourquoi j’ai décliné certaines offres d’emploi par le passé. Maintenant, je pense que nous avons une chance réaliste.

La première étape consiste cependant pour Williams à s’établir au milieu de terrain en mettant à profit le financement des nouveaux propriétaires Dorilton Capital.

Et la nouvelle réglementation pour 2022 joue un rôle majeur dans cette ambition.

Lorsqu’on lui a demandé si les changements de règles de 2022 permettront d’atteindre l’objectif de créer plus de dépassements, Capito a déclaré: «Je ne sais pas, de plus, je m’en fiche.

« Les règles sont les mêmes pour tout le monde ; personne ne devrait les blâmer pour leur mauvaise performance. Si les règlements vous interdisent de dépasser, il vous suffit de construire la voiture la plus rapide. Si vous êtes lent, vous avez juste à faire un meilleur travail. C’est si simple.

“Parce que notre équipe court à l’arrière, les gens me demandent si la F1 a besoin d’une sorte de système d’équilibre des performances [such as in the World Endurance Championship]. Peut-être faut-il inverser les grilles ? Je dis toujours non.

«Je dis que nous devons faire un meilleur travail. Je ne serais pas dans la course s’il ne s’agissait que d’une loterie, où faire le meilleur travail signifiait que vous ne gagneriez peut-être toujours pas.

« Nous voulons nous imposer comme un milieu de terrain. Cette saison, AlphaTauri est une équipe de milieu de terrain : ils ont 68 points. Cette fois l’année prochaine, nous voulons avoir 65 à 70.

« Nous ne sentirons toujours pas le plein bénéfice de l’investissement que nous avons fait à la fin de cette année. En plus d’en être propriétaire, nous devons faire fonctionner la nouvelle usine et le nouveau logiciel. Mais je pense que nous pouvons promettre un bon pas pour l’année prochaine.

Capito a été annoncé pour la première fois en tant que nouveau PDG de Williams à la fin de 2020, avant de prendre la direction de l’équipe également en juin 2021.

Et c’est cette idée de faire remonter une équipe emblématique sur la grille qui l’a ramené à la série.

“La longue histoire en était une grande partie, et le fait que Williams avait connu un tel succès mais traversait maintenant des moments difficiles”, a-t-il déclaré.

« J’aime le fait qu’ils n’aient jamais changé de nom et qu’ils n’en aient pas l’intention maintenant. J’étais fan de Williams depuis l’âge de cinq ou six ans.

« Pour moi, les équipes de Grand Prix importantes ont toujours été Ferrari, McLaren et Williams. Colin Chapman était le concepteur, mais Lotus n’était plus là.

La saison 2021 sera la finale de Russell avec Williams avant de passer à Mercedes pour 2022, et Capito a déclaré à plusieurs reprises qu’il considérait le Britannique comme un matériau pour le championnat du monde.

Capito voit en Russell un « talent brut » très similaire à un ancien champion du monde avec qui il a déjà travaillé chez Sauber, à savoir Kimi Raikkonen lorsqu’il faisait ses premiers pas en Formule 1.

“Ils sont très différents à bien des égards, mais ils ont le même talent brut”, a expliqué Capito.

« Kimi est une personne plus rude ; peut-être qu’il n’y arriverait pas si facilement aujourd’hui. Mais George a la détermination, le professionnalisme et la concentration nécessaires pour atteindre le sommet. Il a aussi juste ce qu’il faut d’ego.