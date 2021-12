Jost Capito considère George Russell comme un « diamant poli » pour son déménagement chez Mercedes

Jost Capito dit que George Russell n’arrivera pas chez Mercedes avec des aspérités à travailler, le décrivant comme un « diamant poli ».

Dès que les festivités seront terminées, l’attention de Russell sera uniquement concentrée sur le début du travail en tant que nouveau pilote de Mercedes pour la saison 2022 ayant été recruté pour remplacer Valtteri Bottas.

Il le fait après trois ans chez Williams, où il a perfectionné son art et a progressivement progressé au point où il est prêt pour sa grande chance avec les huit champions du monde des constructeurs consécutifs.

La saison trois a représenté un grand pas en avant pour le joueur de 23 ans, sa première collaboration avec Capito qui a rejoint Williams avant le début de la campagne.

L’équipe s’est améliorée pour se hisser au bas du classement pour la première fois depuis 2017, terminant huitième sur 10, tandis que Russell a récolté un total de 16 points et est monté sur le podium après le Grand Prix de Belgique écourté par la pluie – commençant également P3 sur le grille en Russie.

Le Britannique était clairement l’homme principal parmi les pilotes de Williams et son ancien patron Capito pense que Mercedes a assez près de l’article fini – mais pas tout à fait – avec lequel affronter la campagne 2022 et le nouveau règlement.

« George est un grand chef d’équipe », a déclaré l’Allemand de 63 ans, cité par Motorsport.com. « Un diamant brut ne serait pas assez bon. Il est déjà un diamant poli.

«Et il n’est toujours pas à son meilleur. Je pense qu’il peut encore aller mieux. Mais l’étape qu’il est maintenant, il est un énorme atout pour chaque équipe. Et il l’était donc pour nous.

« D’un côté, nous sommes tristes de le voir partir. Mais on pouvait s’y attendre, et nous l’avons soutenu pour avoir cette chance. Et nous sommes très heureux qu’il ait cette chance.

Tandis que Russell passe à autre chose, Nicholas Latifi reste chez Williams et sera associé à Alex Albon en 2022 – ayant notamment progressé dans ses performances de qualification.

« Nicky a également fait du bon travail cette année », a déclaré Capito. «Quand vous regardez tous les résultats des qualifications, certains ne montrent pas qu’il avait été dans une position où il aurait pu surqualifier George, mais des situations où il n’était pas en charge. Et quand vous voyez les écarts, ils n’étaient jamais vraiment grands.

« Et bien sûr, c’est un grand défi d’être le coéquipier de George. Il a très bien fait et il s’est beaucoup amélioré tout au long de cette saison.

« Je suis sûr qu’il peut encore s’améliorer car ce n’était que sa deuxième saison. Et la première saison de l’année dernière a été une saison vraiment étrange avec COVID.

« Et encore beaucoup de nouveaux circuits cette année, c’était encore une fois difficile pour lui, et il a fait un travail brillant sur cette base. »

Verdict de la planète F1