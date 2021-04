Jost Capito dit que Williams “ sera en charge de notre propre destin ”

Le PDG de Williams, Jost Capito, a déclaré que Williams resterait une équipe indépendante sur la grille, affirmant qu’elle ne cherchait pas à être rachetée par une autre équipe ou un autre fabricant et à être utilisée comme équipement client.

L’équipe utilise des moteurs Mercedes et prendra également la boîte de vitesses des Silver Arrows à partir de l’année prochaine, mais elle reste une équipe indépendante chez Grove.

Après que le groupe d’investissement Dorilton Capital a repris l’équipe de la famille Williams l’année dernière, de nouveaux investissements ont été consentis pour essayer de faire avancer l’équipe – ce que Capito dit espérer faire à leurs conditions.

«Nous voulons être seuls. Williams veut être une équipe indépendante et nous avons une excellente relation avec Mercedes », a déclaré Capito à Sky Sports F1 à Imola.

«L’année prochaine, comme vous le savez, nous recevrons la boîte de vitesses Mercedes en plus [to the engine], Je pense que c’est aussi un pas en avant pour nous.

«Nous allons construire sur cette relation, c’est une relation à long terme qui fonctionne très bien.

«En tant que Williams, nous ne cherchons pas à être achetés par un constructeur automobile ou une autre équipe. Nous voulons être et serons en charge de notre propre destin.

«Cela ne veut pas dire ne pas avoir de coopération avec un constructeur automobile et moteur comme nous l’avons fait avec Mercedes. Je pense que c’est aussi la base de l’avenir, mais cela ne veut pas dire que nous devons être achetés par quelqu’un d’autre.

«Nous sommes très heureux des nouveaux propriétaires que nous avons. Nous avons la liberté de développer l’équipe et d’avancer et je pense que c’est tout ce dont nous avons besoin.

Capito occupe son rôle depuis quelques semaines maintenant, et George Russell en particulier a remarqué les changements au sein de l’équipe, affirmant que pour la première fois de son passage avec l’équipe, ils peuvent désormais se concentrer pleinement sur la performance plutôt que sur la survie.

Avec des changements en place tels que la nomination de François-Xavier Demaison au poste de directeur technique, l’espoir est grand que Williams soit en mesure de remonter à nouveau sur la grille.

Il a ajouté: «Cela fait six semaines que je suis avec l’équipe et que je suis à Bahreïn, l’équipe a [given] un accueil très sympathique pour moi – c’était très gentil.

“Mais maintenant, nous avons déjà eu quelques changements, vous avez déjà vu le nouveau directeur technique arriver, et beaucoup de choses se passent pour que nous puissions vraiment bâtir sur notre avenir.”

