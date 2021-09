Jost Capito doute de la faisabilité des équipes de trois voitures

in

Jost Capito doute que la proposition de Toto Wolff de chaque équipe ayant une troisième voiture soit possible d’un point de vue financier.

Début septembre, un certain nombre de chefs d’équipe discutaient du nombre d’opportunités que la F1 peut offrir aux jeunes pilotes et s’il devrait y avoir plus de sièges pour augmenter leurs chances de se lancer dans le sport.

Wolff, qui semble voué à l’échec dans sa tentative d’amener la réserve Mercedes et champion du monde de Formule E Nyck de Vries sur la grille pour l’année prochaine, a suggéré que chaque équipe ajoute une autre voiture à sa gamme qui doit être conduite par un jeune.

“Je pense que nous devons nous assurer que les jeunes pilotes talentueux ont la possibilité de monter”, a-t-il déclaré, cité par GPFans.

“Ce pour quoi j’ai toujours été en faveur, ce n’était pas seulement les sessions obligatoires FP1, mais aussi l’ajout d’une course ou deux, où ces jeunes pilotes ou ces recrues doivent courir, et faire partie, par exemple, du championnat des constructeurs.

“Encore plus radicalement, si cela peut être supporté financièrement, avoir une troisième voiture avec un pilote débutant obligatoire.

« Du coup, nous avons une grille de 30 voitures, et les petites équipes peuvent financer ces sièges avec le financement des pilotes ou des sponsors. Cela pourrait être très excitant.

Christian Horner a convenu qu’il devrait y avoir plus de sièges sur la grille, mais en raison du plafond budgétaire, a déclaré qu’il préférait voir une ou deux équipes de plus rejoindre le peloton que chacune des équipes existantes ayant une troisième voiture.

Comme le Taureau rouge directeur de l’équipe, Capito s’inquiète également de la faisabilité financière de la proposition de Wolff, surtout compte tenu de la taille croissante du calendrier.

“Améliorer une équipe de deux à trois voitures est incroyablement difficile”, a déclaré le Williams patron selon motorsport.com.

« C’est une augmentation de 50 %. Je ne sais pas comment faire ça avec 22, 23 courses par an.

Wolff a suggéré que les coûts financiers supplémentaires pourraient être couverts par l’argent fourni par le troisième pilote et ses sponsors, mais finalement Capito pense que les choses vont bien comme elles sont.

“Je pense que les 20 meilleurs pilotes du monde devraient courir en Formule 1. Pour le moment, je pense que c’est le cas”, a-t-il déclaré.

« Il y a aussi d’autres cours de course auxquels vous pouvez aller. Ce n’est pas facile pour les jeunes, mais au final, seule la crème de la crème arrive en tête.