Jost Capito explique la sortie soudaine de Williams de Simon Roberts

Jost Capito a expliqué pourquoi Williams a renoncé aux services du directeur de l’équipe Simon Roberts, qui a quitté l’équipe il y a deux semaines.

Roberts a fait une sortie soudaine de Williams seulement 12 mois après avoir été nommé directeur général de l’équipe.

En septembre dernier, il est devenu directeur d’équipe par intérim après que la famille Williams a vendu la société à Dorilton Capital et a été nommé à ce poste à temps plein en février.

Cependant, Roberts n’a duré que quatre mois de plus jusqu’à ce que Capito, arrivé en tant que PDG au début de cette année, prenne lui-même la direction de l’équipe, le directeur technique François-Xavier Demaison (FX) étant chargé de toutes les questions d’ingénierie.

“Au cours des 100 premiers jours, j’ai fait un énorme effort pour comprendre comment les équipes fonctionnent”, a déclaré Capito, cité par Motorsport.com.

« J’ai parlé à plus de 80 managers lors de réunions en tête-à-tête et je leur ai posé les mêmes questions. J’ai donc eu un bon aperçu de ce que nous devrions changer, ce que nous devrions garder.

« Il est devenu clair que l’ingénierie devrait être dans une seule main – l’ingénierie de la voie, la conception, l’aéro, devraient tous être dans une seule main. Cela devrait être sous la direction du directeur technique, et cela devrait être un directeur technique qui a fait tous les travaux en course – qui a été sur une planche à dessin, qui a été ingénieur de course, qui a fait de la R&D, et FX est exactement cette personne.

“Vous avez le directeur technique en charge de tout ce qui concerne la voiture, et vous avez un directeur sportif qui s’occupe de tout ce qui n’est pas avec la voiture dans l’équipe de course, et fait fonctionner l’équipe de course. Ainsi, les techniciens n’ont pas à s’inquiéter, ils peuvent se concentrer pleinement sur la voiture et sur les performances.

« Avec cela, les capacités offertes par Simon ne correspondaient pas à ce système. Simon a fait un travail fantastique lors du changement de propriétaire pour garder l’équipe soudée. Je pense que c’est toujours une situation très critique pour une équipe, et l’équipe ne peut pas s’effondrer et plonger. Il a fait un travail fantastique pour garder l’équipe soudée et nous en sommes très reconnaissants. »

Capito cherche maintenant à recruter un nouveau directeur sportif ayant reçu de “très bonnes candidatures”, mais a déclaré qu’il n’était pas certain qu’il s’agisse d’une personne ayant une expérience préalable de la F1.

“Je pense que ce n’est pas nécessairement nécessaire”, a déclaré l’Allemand de 62 ans. « Parfois, il est bon d’avoir une vue de l’extérieur.

« Je pense avoir vu [McLaren team principal] L’interview d’Andreas Seidl de la semaine dernière quand il a dit qu’il pouvait faire ce travail parce qu’il était en dehors de la Formule 1 !

