Jost Capito explique le dîner de Zandvoort avec Kimi Raikkonen

in

Jost Capito a expliqué pourquoi il dînait avec Kimi Raikkonen à Zandvoort – la veille du test du Finlandais positif pour COVID-19.

Raikkonen a ensuite raté le Grand Prix des Pays-Bas ainsi que tout le week-end de course à Monza après avoir obtenu un résultat positif pour le coronavirus le matin des qualifications aux Pays-Bas.

Il est apparu que Capito, le directeur général et directeur de l’équipe de Williams, s’auto-isolait alors après avoir mangé un repas à la même table que Raikkonen quelques heures plus tôt.

Cela peut sembler étrange à plusieurs égards – car Williams et l’équipe Alfa Romeo, pour laquelle Raikkonen conduit, sont des rivaux directs du Championnat du monde; et aussi en raison des protocoles de distanciation sociale que la Formule 1 a strictement appliqués pendant la pandémie.

Capito a déclaré que sa relation avec le champion du monde 2007 remonte au tout début de la carrière de F1 du pilote de 41 ans qui prendra sa retraite à la fin de cette saison.

“J’ai amené Kimi en Formule 1 en 2001 et nous avons eu de très bonnes relations depuis”, a déclaré l’Allemand à Sky.

« Cela faisait des années que nous disions que nous devions vraiment nous rencontrer pour le dîner. Cela a finalement marché. Nous avons respecté la distanciation sociale, même à table. »

Capito a déclaré qu’il n’avait pas été chargé de s’isoler et qu’il avait simplement pris lui-même la décision de le faire afin de protéger ses collègues Williams.

“Je n’étais pas en quarantaine, comme on l’a souvent dit, et je n’ai pas eu à m’isoler”, a ajouté l’homme de 62 ans.

“Mais pour éviter tout risque à l’équipe, j’ai dit ‘Je rentre à la maison’. J’ai suivi la course depuis mon bureau, où j’ai également un accès complet aux contacts radio et à toutes les données. Cela fonctionne aussi bien que sur la piste de course.

“Tous les tests étaient négatifs, tout allait bien et j’étais heureux d’être de retour à Monza.”

Raikkonen, qui ne présenterait aucun symptôme du virus, a déclaré après le week-end du Grand Prix d’Italie qu’il reviendrait à l’action lors de la prochaine course en Russie.

Sa place à Zandvoort et Monza a été prise par Robert Kubica, qui a terminé respectivement 15e et 14e, tandis qu’Antonio Giovinazzi dans l’autre Alfa Romeo a brillé en se qualifiant à chaque fois dans le top 10 mais n’a pu marquer aucun point.

Capito a manqué de voir en personne la seule course des quatre derniers dans laquelle Williams n’a pas réussi à marquer de points, leur fortune s’étant considérablement améliorée au fil de la saison.