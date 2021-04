Jost Capito: Faire avancer Williams sur la grille de F1 “ n’est pas une solution miracle ”

Jost Capito dit que Williams espère faire un bon pas vers l’amélioration des performances pour 2022, mais prévient que ramener l’équipe vers l’avant de la grille n’est «pas une solution miracle».

Le nouveau PDG de Williams a été nommé au poste à la fin de l’année dernière, et l’équipe a fait des progrès pour pouvoir rattraper le milieu de terrain pour le début de la saison 2021.

George Russell et Nicholas Latifi ont tous deux atteint le deuxième trimestre à Imola, et Russell a déclaré que la nouvelle structure mise en place au sein de l’équipe était «incroyablement positive» et qu’ils étaient capables de se concentrer sur l’amélioration des performances de la voiture plutôt que de simplement survivre.

«Nous avons commencé le navire à faire demi-tour là où vous voyez déjà que certains changements sont déjà intervenus», a déclaré Capito à Sky Sports F1 en réponse à l’analogie de Martin Brundle consistant à appeler Williams un «grand navire célèbre qui a besoin de se retourner».

«Nous nous concentrons sur la voiture de l’année prochaine. L’échelle de temps [on catching the pack] est très difficile à dire.

«Bien sûr, ce n’est pas une solution miracle. Il y a beaucoup à faire, d’autant plus qu’il y a eu des contraintes financières ces dernières années.

«Maintenant, avec le nouveau propriétaire, cela a beaucoup changé. Des investissements ont été faits, mais maintenant, cet investissement doit fonctionner. C’est ce sur quoi nous travaillons actuellement. »

Ayant pris le temps de s’installer dans ses fonctions, Capito a mis en place des changements rapides dans l’équipe, dont la nomination d’un nouveau directeur technique chez François-Xavier Demaison.

Capito a maintenant pu rencontrer ses nouveaux collègues et évaluer la configuration du terrain à Grove, la voiture 2022 étant déjà une priorité pour l’équipe. Parallèlement à cela, Capito a également assuré que Williams ne souhaitait pas devenir client d’une autre équipe à l’avenir, gardant son indépendance et étant «en contrôle de son propre destin» dans le sport.

«Il y a beaucoup de talent et un excellent mélange d’expérience et de jeunes talents [at the team],” il ajouta. «Si nous faisons en sorte que cela fonctionne bien ensemble, nous avons cette chance de gravir les échelons.

«Nous cherchons à franchir une étape raisonnable pour l’année prochaine. Nous nous concentrons déjà beaucoup sur la voiture ’22 et ne faisons pas un énorme développement sur la voiture ’21.

