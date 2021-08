Jost Capito: George Russell ‘différent’ prospère sous la pression

Le patron de Williams, Jost Capito, a déclaré que George Russell se distingue des autres pilotes par sa capacité unique à briller sous pression.

Russell a rejoint Williams à leur point le plus bas en 2019, et depuis lors, a joué un rôle central dans leur lent processus de récupération.

Jusqu’à récemment, il ne manquait que des points, Russell étant sur le point à plusieurs reprises de se démarquer sous les couleurs de Williams, mais ils sont finalement arrivés au Grand Prix de Hongrie.

Le Britannique s’est classé P8 au Hungaroring, derrière son coéquipier Nicholas Latifi en P7, un résultat qui a fait passer l’équipe de Grove à la P8 du classement des constructeurs après un parcours de 10 points.

Tout cela alors que Russell a géré de fortes attentes et une pression en raison des liens avec Mercedes pour 2022.

Certains pilotes auraient du mal sous un tel projecteur, mais pas Russell – quelque chose qui a impressionné Capito.

« S’il reçoit un coup, il revient mieux. Il grandit sous la pression. Plus la pression est forte, meilleur il devient », a déclaré Capito au site Web de F1.

« Beaucoup craquent sous la pression mais George est complètement différent. Plus il y aura de pression, mieux il sera performant.

“Nous l’avons vu quand il était dans la Mercedes l’année dernière [deputising for Lewis Hamilton who had tested positive for Covid-19]. C’était la plus grande pression que vous puissiez mettre sur n’importe quel pilote et il a brillamment performé – et c’est son attitude. »

Le Grand Prix de Hongrie avait en fait été loin d’être fluide jusqu’à la course de Russell, qui, samedi, avait subi sa première élimination en Q1 de la saison.

Mais Capito a déclaré que cela n’avait servi qu’à fournir au Britannique un tas de motivation pour la course.

“Je dois dire que je l’avais à peine vu aussi motivé que je l’ai vu le dimanche avant la course s’étant qualifié 18e”, a expliqué Capito.

“Au lieu de cela, il a dit” aujourd’hui est le jour, je vais voir ce que je peux faire, je vais me battre “.

“Il était tellement concentré et déterminé, encore plus que lorsqu’il s’était qualifié huitième [at Silverstone]. C’était vraiment génial à voir.

Après le chaos du premier tour en Hongrie, Russell était à un moment donné en tête de la file d’attente de la voie des stands au redémarrage de la course.

Cela signifiait que c’était au tour de Latifi, qui courait dans les hauteurs vertigineuses de la P3, à quel point Russell a dit à Williams de compromettre sa course si cela signifiait aider celle de Latifi.

Donner la priorité à l’équipe ne devient pas plus extrême qu’une offre comme celle-là, mais Capito a déclaré que c’était la preuve de l’esprit d’équipe qui existe chez Williams.

“C’est l’esprit d’équipe incroyable de George, il met vraiment l’équipe en premier”, a déclaré Capito.

« C’est aussi le résultat de la façon dont George travaille avec l’équipe et de la façon dont l’équipe travaille avec George. Pour les pilotes, l’équipe passe avant tout et ils profitent de ceci et cela les met dans cette position.

« Cela montre à quoi ressemble la pensée de George et à quel point il est mature pendant la course. Il analyse la situation, réfléchit à ce que cela signifie pour l’équipe s’ils en ont l’occasion, et il le fait tout au long de la course alors que de nombreux autres pilotes n’y pensent même pas.

“Il peut ignorer la situation globale et n’a pas besoin d’un ingénieur pour lui dire quelle est la situation.”

Après la course en Hongrie, Russell s’est surpris à verser plus qu’une larme sur le résultat, et Capito a qualifié ces « émotions honnêtes ».

«Il est très honnête en cela, vous voyez des émotions honnêtes. Il ne joue rien », a déclaré le patron de Williams.

« Il est exactement comme ça. Il fait partie de l’équipe et il ne veut pas laisser tomber l’équipe, autant l’équipe ne veut pas le laisser tomber.